Якщо Путін вирішить знищити планету ядерною зброєю, США знищать його у бункері влучним ударом, - російський опозиціонер Яковенко
Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко переконаний, що існує два основні бар’єри на шляху ядерної війни
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"По-перше, Путін не самогубця. По-друге, є тверда відповідь США на будь-які спроби розв’язати ядерну війну. Зараз включені механізми спостереження, кожне слово Путіна відоме американській та українській розвідці, існує повний контакт між США та Україною", - зауважив Яковенко.
За його словами, будь-яка спроба з боку Путіна запустити інструмент ядерної війни буде припинена.
"Про це сказали Байден, Салліван і Блінкен. Якщо божевілля Путіна досягне такої стадії, коли не можна буде розраховувати на його інстинкт самозбереження, в той момент, коли Путін вирішить знищити планету - його знищать США прямим влучанням у бункер або своїм якимось іншим способом", - додав Яковенко.
- Президент США Джо Байден застеріг кремлівського лідера від будь-якої ескалації війни в Україні із застосуванням ядерної або хімічної зброї, інакше Росія матиме серйозніші наслідки, а сам Путін та його оточення стануть найбільшими ізгоями у світі
- Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зауважив, що відповідно до стратегічних документів реагування НАТО починається з моменту перших повідомлень про підготовку застосування ядерної зброї
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе