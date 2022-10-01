Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По-перше, Путін не самогубця. По-друге, є тверда відповідь США на будь-які спроби розв’язати ядерну війну. Зараз включені механізми спостереження, кожне слово Путіна відоме американській та українській розвідці, існує повний контакт між США та Україною", - зауважив Яковенко.

За його словами, будь-яка спроба з боку Путіна запустити інструмент ядерної війни буде припинена.

"Про це сказали Байден, Салліван і Блінкен. Якщо божевілля Путіна досягне такої стадії, коли не можна буде розраховувати на його інстинкт самозбереження, в той момент, коли Путін вирішить знищити планету - його знищать США прямим влучанням у бункер або своїм якимось іншим способом", - додав Яковенко.

Президент США Джо Байден застеріг кремлівського лідера від будь-якої ескалації війни в Україні із застосуванням ядерної або хімічної зброї, інакше Росія матиме серйозніші наслідки, а сам Путін та його оточення стануть найбільшими ізгоями у світі

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зауважив, що відповідно до стратегічних документів реагування НАТО починається з моменту перших повідомлень про підготовку застосування ядерної зброї

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