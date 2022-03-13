"Якщо ви плануєте захищати Україну на фронті, не забудьте обов’язково зробити щеплення": уряд рекомендує дорослим пройти ревакцинацію від правця

Про це повідомляє Урядовий портал.



"В умовах війни дорослим вкрай необхідно ревакцинація від правця. Військові умови із обмеженим доступом до проточної води і засобів гігієни, а також із підвищеним ризиком поранень є ідеальним середовищем для виникнення правця", - йдеться у повідомленні.



Там нагадали, що єдиний надійний спосіб захиститися від правця - щеплення



"Це – інфекційна хвороба, яку викликають бактерії Clostridium tetani. Вони живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається. Інфікування правцем може відбуватися при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Правець вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Смертність від нього сягає 70%", - нагадали в уряді.



Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, імунізація від правця здійснюється у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років. Утім імунітет не зберігається на все життя. Тому необхідна ревакцинація у 26, 36, 46, 56, 66 і далі – кожні десять років.



"Вчасна ревакцинація є вкрай важливою. Водночас лише 45,4% зробили її упродовж 2021 року. Звертаємося до усіх дорослих: перевірте свій вакцинальний статус. Коли ви востаннє отримували щеплення проти правця? Якщо минуло понад 10 років, – обов’язково зверніться до найближчої амбулаторії або до медичного працівника в центрі розміщення внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.



Там зазначили, що вакцини від дифтерії і правця в державних закладах охорони здоров’я безоплатні



"Якщо ви плануєте захищати Україну на фронті, будь ласка, не забудьте обов’язково зробити щеплення. Якщо у дитинстві ви не вакцинувалися або точно не знаєте про це, необхідно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М) – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через шість місяців після другої – третю. У час війни, як і у мирний час, всі щеплення вносяться до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Проте радимо також отримати на місці довідку про проведену вакцинацію", - підсумували в уряді.



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