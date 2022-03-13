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Головна війна з Росією "Якщо ви плануєте захищати Україну на фронті, не забудьте обов’язково зробити щеплення": уряд рекомендує дорослим пройти ревакцинацію від правця

"Якщо ви плануєте захищати Україну на фронті, не забудьте обов’язково зробити щеплення": уряд рекомендує дорослим пройти ревакцинацію від правця

13 березня, 2022 неділя
21:38

Кабінет міністрів України рекомендує дорослому населенню зробити щеплення від правця

Про це повідомляє Урядовий портал.

"В умовах війни дорослим вкрай необхідно ревакцинація від правця. Військові умови із обмеженим доступом до проточної води і засобів гігієни, а також із підвищеним ризиком поранень є ідеальним середовищем для виникнення правця", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що єдиний надійний спосіб захиститися від правця - щеплення

"Це – інфекційна хвороба, яку викликають бактерії Clostridium tetani. Вони живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається. Інфікування правцем може відбуватися при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Правець вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Смертність від нього сягає 70%", - нагадали в уряді.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, імунізація від правця  здійснюється у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років. Утім імунітет не зберігається на все життя. Тому необхідна ревакцинація у 26, 36, 46, 56, 66 і далі – кожні десять років.

"Вчасна ревакцинація є вкрай важливою. Водночас лише 45,4% зробили її упродовж 2021 року. Звертаємося до усіх дорослих: перевірте свій вакцинальний статус. Коли ви востаннє отримували щеплення проти правця? Якщо минуло понад 10 років, – обов’язково зверніться до найближчої амбулаторії або до медичного працівника в центрі розміщення внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що вакцини від дифтерії і правця в державних закладах охорони здоров’я безоплатні

"Якщо ви плануєте захищати Україну на фронті, будь ласка, не забудьте обов’язково зробити щеплення. Якщо у дитинстві ви не вакцинувалися або точно не знаєте про це, необхідно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М) – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через шість місяців після другої – третю. У час війни, як і у мирний час, всі щеплення вносяться до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Проте радимо також отримати на місці довідку про проведену вакцинацію", - підсумували в уряді.
 

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Здоров'я
Вакцинація
правець
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