Японія висловила протест Південній Кореї через військові навчання на спірній території у Японському морі
У п'ятницю, 29 грудня, японський уряд висловив рішучий протест міністерству закордонних справ Південної Кореї та посольству країни в Токіо у зв'язку з військовими навчаннями, під час яких відпрацьовувалася оборона спірних островів
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що обидві країни протягом тривалого часу сперечаються щодо суверенітету групи островів під назвою Такесіма в Японії та Токто в Кореї, які розташовані приблизно на півдорозі між східноазійськими сусідами в Японському морі, яке Південна Корея називає Східним морем.
Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що військові країни щороку проводять планові навчання з оборони островів.
Острови контролюються Сеулом, але на них також претендує Токіо. Цьогорічні навчання Південної Кореї є вже четвертими за часів правління президента Юн Сок Йоля.
- У суботу, 9 грудня, Сполучені Штати, Південна Корея та Японія погодили нові ініціативи щодо відповіді на загрози Північної Кореї.
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