Японія висловила протест Південній Кореї через військові навчання на спірній території у Японському морі

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що обидві країни протягом тривалого часу сперечаються щодо суверенітету групи островів під назвою Такесіма в Японії та Токто в Кореї, які розташовані приблизно на півдорозі між східноазійськими сусідами в Японському морі, яке Південна Корея називає Східним морем.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що військові країни щороку проводять планові навчання з оборони островів.

Острови контролюються Сеулом, але на них також претендує Токіо. Цьогорічні навчання Південної Кореї є вже четвертими за часів правління президента Юн Сок Йоля.