Японія заявила про серйозну стурбованість та неприйнятність загрози застосування ядерної зброї з боку РФ

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі.

"Японія серйозно стурбована загрозою застосування ядерної зброї з боку Росії. Ми зійшлися на думці, що така загроза з її боку є абсолютно неприйнятною, і Росія за жодних обставин не повинна застосувати ядерну зброю", - сказав Морі.

Він додав, що зараз важливо рішуче підтримувати Україну. Також необхідно й надалі запроваджувати жорсткі санкції проти РФ.

"Така ситуація в Україні стане одним із найважливіших питань на саміті G7 у Хіросімі, який у травні прийматиме Японія", - наголосив Морі.