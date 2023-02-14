Японія заявила про серйозну стурбованість та неприйнятність загрози застосування ядерної зброї з боку РФ
У міністерстві закордонних справ Японії висловили стурбованість через загрозу застосування ядерної зброї з боку РФ та назвали її абсолютно неприйнятною
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі.
"Японія серйозно стурбована загрозою застосування ядерної зброї з боку Росії. Ми зійшлися на думці, що така загроза з її боку є абсолютно неприйнятною, і Росія за жодних обставин не повинна застосувати ядерну зброю", - сказав Морі.
Він додав, що зараз важливо рішуче підтримувати Україну. Також необхідно й надалі запроваджувати жорсткі санкції проти РФ.
"Така ситуація в Україні стане одним із найважливіших питань на саміті G7 у Хіросімі, який у травні прийматиме Японія", - наголосив Морі.
- 27 січня японський уряд запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації.
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