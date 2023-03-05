Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста": Зеленський про конференцію United for Justice

"Йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста": Зеленський про конференцію United for Justice

5 березня, 2023 неділя
21:13
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки тижня, зокрема розповів про конференцію United for Justice, на якій були присутні правники України та світу

Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей", - сказав він.

Він зазначив, що Росія та всі причетні до російської агресії проти України мають бути покарані. Робота над цим уже ведеться. Зокрема, досягнуто вже певних домовленостей та розпочато роботу інституцій, які працюють і працюватимуть заради відновлення справедливості.

"Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося", - наголосив Зеленський і подякував партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії.

Також президент нагадав про початок підготовки до наступного опалювального сезону. Він зазначив, що зараз держава вже опрацьовує всі сценарії та робить все, щоб перейти до наступної зими готовою до будь-яких загроз. Так, зокрема, планується посилити захист енергооб'єктів, відновити пошкоджену Росією інфраструктуру, а також "дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику".

Наприкінці Зеленський подякував українським воїнам, які б'ються на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

"Особливо відзначу й сьогодні за хоробрість, міцність і незламність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна й важка. 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще – наші нацгвардійці, прикордонники. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони та зведені загони "Дозор", "Волинь", "Чернігів". Дякую, хлопці! ", - сказав він.

Зеленський також відзначив волонтерів, лікарів і медсестер, які рятують життя українських захисників і допомагають їм зберігати стійкість.

Суспільство
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Читайте також:
Автор Віктор Бобиренко
5 березня, 2023 неділя
"В Пєкінє очєнь мрачная погода..."
Бахмут, ЗСУ
4 березня, 2023 субота
Британська розвідка: у Бахмуті зруйновано два ключових мости, ЗСУ перебувають під дедалі більшим тиском
Дмитро Медведєв
4 березня, 2023 субота
Медведєв пообіцяв "салют" з "Калібрів" у разі появи танкового заводу Rheinmetall в Україні
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.41
    Купівля 38.41
    Продаж 39.31
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 березня
21:39
У Туреччині заарештували понад 200 підозрюваних у справі про неякісну забудову в зоні землетрусу
20:35
Італія
Італія працює над створенням портового коридору для України
20:22
ЗСУ знищили ворожу вежу спостереження в Брянській області
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Вляпатися в історію
19:46
На фото: вибух
В окупованому Мелітополі пролунало 2 вибухи, — мер
19:03
Володимир Соловйов
Соловйов каже, що потрапив під обстріл поблизу Вугледара
18:58
Ексклюзив
Придністров'я
Якщо армія "Придністров'я" спробує піти на Кишинів, то Молдова негайно попросить допомогу в України, - колишній постпред Молдови в ООН
18:49
Роман Шухевич
Цей день в історії: в бою загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич, а рівно за три роки не стало Сталіна
18:23
російські військові окупанти
Керівництво та військовослужбовці 155 бригади морської піхоти ЗС РФ відмовляються знову йти в наступ на Вугледарському напрямку, - Генштаб
18:15
Ексклюзив
Мелітополь
Росіяни можуть спробувати наступати на вузькій ділянці в Запорізькій області, але це не буде ефективно, - військовий експерт Коваленко
18:08
OPINION
Борислав Береза
Вікно можливостей для України може перетворитися на глуху стіну
17:57
Ворожий снаряд влучив у цивільну автівку на Харківщині, загинуло подружжя
17:57
УПАБ-1500В
Для захисту від нових плануючих бомб потрібні сучасні винищувачі, - Ігнат
17:50
"Люди різних професій": ГУР пояснило, чому надало відзнаку блогерці
17:42
Швейцарія
У Швейцарії точаться дебати з приводу скасування заборони на реекспорт боєприпасів у країни, залучені в збройні конфлікти
17:15
Дмитро Котовський
Українець Котовський здобув друге в сезоні золото Кубка світу з фристайлу
16:51
Горбатий кит
Після 10 років перемовин, ООН прийняла історичну угоду про захист Світового океану
16:47
Бен Ходжес
Генерал США Ходжес пояснив, чому Україні слід деокупувати Крим раніше Донбасу
16:28
Кінбурнська коса
ЗСУ знищили склад боєприпасів, РСЗВ та артилерійську гармату ворога на Кінбурнській косі
16:24
Буча
"Ми вже обрахували два трильйони гривень завданих збитків": Міндовкілля про шкоду екології, яку завдала РФ
16:23
Ексклюзив
Олег Дунда
Україна має стати лідером для майбутніх незалежних держав на території РФ, як Велика Британія для своїх домініонів, - нардеп Дунда
16:05
Оновлено
Віталій Буяльський (в центрі)
УПЛ: результати усіх матчів 16-го туру чемпіонату України
16:02
OPINION
Віталій Гайдукевич
... І на троні вмоститься закомплексований і самозакоханий авторитаризм
16:01
OPINION
Сергій Руденко
Для чого Подоляку ескортниці?
15:57
Під Бахмутом загинула 29-річна медикиня Яна Рихліцька
15:51
Шахтар
"Шахтар" забив 7 голів "Металісту 1925" та наздогнав лідера УПЛ
15:43
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
Ситуація в Бахмуті складна, але не критична. ЗСУ проводять контратаки, - військовий експерт Снєгирьов
15:21
проліски
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України зазирне тепла погода
15:13
Оновлено
Росіяни обстріляли Куп'янськ: зруйновано щонайменше 5 будинків, сталися пожежі, загинув чоловік
15:11
суд
Солдат ЗСУ, який поширював зображення військової частини, отримав покарання на 3 роки
15:02
Ексклюзив
НАБУ
Влада намагається створити з НАБУ ручний репресивний орган, - нардепка Фріз
15:00
Ворскла - Зоря
УПЛ: "Зоря" здійснила переможний камбек у матчі з "Ворсклою" та випередила "Динамо"
14:44
діти
Російська армія використовує п'ять сценаріїв викрадення дітей з України
14:26
Ексклюзив
Дана Ярова
Міноборони досі не закуповує розвіддрони в належній кількості, - волонтерка Ярова
14:09
OPINION
Віктор Каспрук
Російська Федерація не має жодних шансів уціліти
14:06
окупанти, орки
На Луганщині росіяни шукають хлопців 2006 року народження, щоб поставити на військовий облік, - ОВА
14:03
На фото Будівля уряду і держканцелярії Естонської Республіки
В Естонії обирають парламент
13:52
обстріл Херсонщина
Удень Росія обстріляла Понятівку на Херсонщині, загинула жінка й двоє дітей
13:51
Правоохоронці несуть охорону під час мітингу опозиції на знак протесту проти нещодавнього загального підвищення тарифів і цін на електроенергію в Кишиневі
ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, вона може запрацювати влітку, - ЗМІ
13:50
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
У Бахмуті триває вирішальний бій за контроль над трасами, все вирішиться найближчими днями, - військовий експерт Дикий
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV