"Йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста": Зеленський про конференцію United for Justice

Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей", - сказав він.

Він зазначив, що Росія та всі причетні до російської агресії проти України мають бути покарані. Робота над цим уже ведеться. Зокрема, досягнуто вже певних домовленостей та розпочато роботу інституцій, які працюють і працюватимуть заради відновлення справедливості.

"Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося", - наголосив Зеленський і подякував партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії.

Також президент нагадав про початок підготовки до наступного опалювального сезону. Він зазначив, що зараз держава вже опрацьовує всі сценарії та робить все, щоб перейти до наступної зими готовою до будь-яких загроз. Так, зокрема, планується посилити захист енергооб'єктів, відновити пошкоджену Росією інфраструктуру, а також "дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику".

Наприкінці Зеленський подякував українським воїнам, які б'ються на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

"Особливо відзначу й сьогодні за хоробрість, міцність і незламність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна й важка. 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще – наші нацгвардійці, прикордонники. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони та зведені загони "Дозор", "Волинь", "Чернігів". Дякую, хлопці! ", - сказав він.

Зеленський також відзначив волонтерів, лікарів і медсестер, які рятують життя українських захисників і допомагають їм зберігати стійкість.