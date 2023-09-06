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Ймовірно, партія "Слуга народу" не подолає і 5% барʼєр на наступних виборах, - політолог Цибулько

6 вересня, 2023 середа
21:23
Суспільство Верховна Рада

Політолог Володимир Цибулько вважає, що закон про закрите декларування статків народних депутатів є підготовчим етапом до парламентських виборів

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Схема з декларуванням дуже схожа з тим, як влада розписала закон про електронні ЗМІ. Був прийнятий закон, який в ЄС з переляку визнали, що він відповідає всім вимогам, однак насправді одним із завдань цього закону було лібералізація інформаційного простору. Канали ж, які незаконно усунули з мереж, так і не зʼявились в трансляції", - пояснив Цибулько.

Політолог вважає, що партія "Слуга народу" не отримає більшості на наступних парламентських виборах.

"Я думаю, що вони вирішили прийняти закон про електронне декларування, який підпадає під сім вимог для початку консультацій про набуття членства в ЄС. Монобільшість вирішила прийняти закон, але відстрочити його на рік. Що найдивніше з цього так це те, що протягом цього року можуть відбутися вибори. Тобто вони приховали реальні статки депутатів з розрахунком на те, що партія "Слуга народу" буде претендувати на дуже серйозне місце в парламенті наступного скликання. Однак, мені здається, цей політичний стиль "Слуги народу" українцям так набрид, що навряд-чи вони подолають взагалі 5% барʼєр", - додав він.
 

Закон про декларування

Законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні й у цілому підтримали 305 народних депутатів.

За словами нардепа Ярослава Железняка, "правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно набрала 250 голосів – врахована".

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений Верховною Радою законопроєкт 9587-д про декларування державних службовців.

5 вересня у Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали дві небезпечні норми ухваленого Верховною Радою закону про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. НАЗК вимагатиме вето президента щодо цих пунктів.

У середу, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський анонсував рішення стосовно закону про декларування

Україна
Верховна Рада
ЄС
вибори
політика
Слуга народу
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