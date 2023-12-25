Юліанський календар тепер асоціюється із Росією, – Митрополит Ґудзяк про святкування Різдва в Україні за "новим" стилем

Микола Княжицький: Владико, в цьому році українці відзначатимуть Різдво за новим календарем. І так цікаво, що більшість українців так і зроблять в цьому році. Хоча це вперше і соціологія про це каже. Лише сімнадцять відсотків буде дотримуватися старого календаря. Ніхто не передбачав, що цей перехід зміг надати до такого нібито традиційної консервативної традиції. Такої так легко відбудеться. Чому, з вашої точки зору, це так легко відбулося і наскільки це важливо?

Митрополит УГКЦ Борис Ґудзяк: Широкий світ святкує за григоріанським календарем. Цей календар є наслідком астрономічних досліджень папських астрономів у XVL столітті. Чому тоді не перейшли на нього? Цей календар став політично-національно-конфесійним маркером. Коли Україна була частиною Польщі, коли наш Львів був найбільшим містом в Україні, мав уже п'ятнадцять тисяч населення, римо-католики, поляки, відсвяткували Різдво 25-го грудня. А наші не перейшли, бо це папський календар, англіканці в Англії теж не прийшли. Православний світ не прийняв папського календаря. І прийшлося нашим людям святкувати Різдво на десять днів пізніше. Це століттями потім тривало в різних контекстах. А зараз юліанський календар, тобто “старий”, сьогодні асоціюється з Росією. Росія є в постаті Ірода сьогодні, в цьому різдвяному дійстві, і я думаю, що це також є стимулом для українців святкувати Різдво з усім світом. Ми хочемо святкувати з тими, хто нас підтримує, хто нас розуміє, хто є для нас, можливо, є певним еталоном. Побачимо, чи будуть якісь фантомні болі за минулим. Я, маючи особистий досвід цих переходів, думаю, що все буде добре. Мені доводилося святкувати за двома календарями. Я виростав за "новим", потім вчився в Римі за "старим", потім вернувся до парафії, де були обидва календарі, потім двадцять років в Україні та у Франції за “старим”, в Америці за “новим”. Ці обставини мені показують, що дата – це не є основне, і тому перехід від старого до нового відбувається без зайвих складнощів.

Повна версія Різдвяної розмови: