Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Юлія Федів: що відомо про кандидатку на посаду очільниці Мінкульту
Огляд

Юлія Федів: що відомо про кандидатку на посаду очільниці Мінкульту

Андріана Стахів
6 вересня, 2023 середа
18:49
Суспільство Юлія Федів

Україна невдовзі може отримати нову очільницю Міністерства культури та інформаційної політики – Юлію Федів. Тоді, як колишнього міністра Олександра Ткаченка відправили у відставку ще наприкінці липня

Першим про те, що вона може посісти головну посаду у Мінкульті, повідомив 2 вересня нардеп Ярослав Железняк. Її кандидатуру активно підтримують представники культурної сфери, а призначення може відбутися вже найближчим часом.

Еспресо розповідає, що відомо про культурну та медіаменеджерку, громадську діячку, першу виконавчу директорку державного Українського культурного фонду Юлію Федів.

Хто така Юлія Федів

Юлія Федів народилася 36 років тому у Чернівцях. Навчалася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на спеціальності міжнародні відносини. Разом із тим закінчила господарське право у Національній академії управління, а також міжнародне та європейське право у Бременському університеті у Німеччині.

Була координаторкою журналістських проєктів у n-ost та Deutsche Welle. Координувала проєкти у Німецькому агентстві технічної допомоги Україні GIZ. А із 2017 року керувала Національним бюро програми Євросоюзу "Креативна Європа" в Україні.

Згодом саме Юлія Федів стала першою виконавчою директоркою державного Українського культурного фонду, на цій посаді вона пропрацювала із 2018 по 2021 рік. Після завершення контракту у 2021 році знову подала свою кандидатуру на конкурсний відбір виконавчого директора УКФ. На той момент Федів була однією з головних претенденток на переобрання, проте свою кандидатуру відкликала через скандал – спілка концертної індустрії звинуватила УКФ у порушеннях під час видачі грантів. Тим часом представники культурного середовища висловилася на підтримку Юлії Федів, а саму ситуацію назвали #КейсЮліїФедів, #YuliiaFedivCase. Але попри величезну підтримку, своєї кандидатури вона не поновила.

У тому ж таки 2021 році отримала Юлія Федів премію Women in Arts у категорії "Культурний менеджмент". Відзначити переможниць того року організатори вирішили документальним фільмом "Жінки, що грають ігри": стрічка об’єднала сім історій про життєвий та професійний шлях лауреаток премії Women in Arts 2021, зокрема й історію Юлії Федів.

У липні 2021 року Правління ГО "Громадське Телебачення" обрало Юлію Федів новою директоркою, тут вона працювала до червня 2022 року, коли стала переможницею програми ім. Г. Гамфрі, яка передбачала стажування у США упродовж 2022–2023 академічного року.

Юлія Федів

Фото: Юлія Федів/Facebook

Підтримка призначення

Її кандидатуру надзвичайно підтримує українська культурна спільнота, як дуже вдалу та мотиваційну.

Зокрема, журналіст та громадський діяч Богдан Логвиненко зазначає, що це може бути найбільшою перемогою української культури за останні роки.

"2021 рік – Ткаченко починає війну з Юлею Федів, очільницею УКФ, яка з командою створила нову і прозору систему підтримки української культури. Культурна спільнота обʼєднується, аби врятувати інституцію, але запізно. Зате, завдяки згуртованості, що виникла довкола загрози існування УКФ вдається бодай провести чесні конкурси на очільників інших інституцій: Довженко-центру, Українського інституту, Мистецького арсеналу, – нагадує він і продовжує: – 2023 рік. Все може перевернутись і людина, з якою почав боротьбу попередній горе-міністр, людина, що започаткувала системні зміни в одному з найскладніших секторів, має шанс масштабувати цей досвід. Якщо це станеться, це може бути найбільшою перемогою української культури за останні роки".

Тим часом директорка "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська переконана, що це буде прекрасне призначення. Підтримує Юлію Федів також відома акторка Ірма Вітовська, називаючи таку кандидатуру "справедливим та професійним вибором".

Сама ж Юлія Федів вже також прокоментувала своє ймовірне призначення міністеркою культури. 

"У разі прийняття відповідного рішення, я розраховую на нашу співпрацю на благо розвитку української культурної та інформаційної сфер. Лише разом ми зможемо допомогти змінити процеси, лише разом ми переможемо", – написала вона у Facebook.

У коментарях до допису теж багато слів підтримки та сподівань на швидке призначення.

Культура
Україна
Кабмін
політика
ВРУ
Читайте також:
5 вересня, 2023 вiвторок
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
6 вересня, 2023 середа
РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину "шахедами": загинула 1 людина, є руйнування
Поєдинок Усика з Дюбуа
5 вересня, 2023 вiвторок
Британський боксер Дюбуа оскаржив результат бою проти Усика
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
19:19
ЗСУ наступ
ЗСУ уразили російський склад боєприпасів, 2 пункти управління та 3 артзасоби, - зведення Генштабу
19:03
Молдова
Молдова відмовилася платити "борги", виставлені російським Газпромом
18:54
Оновлено
росія обстріляла ринок у Костянтинівку
РФ ударила по ринку в Костянтинівці: 17 людей загинули, 32 поранено
18:40
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії відреагував на інцидент з імовірним падінням уламків російського дрона
18:34
Оновлено
На фото: Рустем Умєров
Парламент погодив призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони
18:17
Ексклюзив
Президент Асоціації українських банків розповів, який курс долара очікувати українцям до кінця року
17:59
Сергій Сидорчук (ліворуч)
Transfermarkt повідомив, скільки "Динамо" заробило на трансфері капітана в Бельгію
17:52
Оновлено
Ентоні Блінкен та Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив із Блінкеном фінансову підтримку від США та захист енергетичної інфраструктури
17:47
Сергій Бубка
"Кампанія зі знищення репутації": Бубка відреагував на звинувачення у веденні бізнесу в "ДНР"
17:42
Moderna
Moderna заявила про ефективність її вакцини проти нового варіанту коронавірусу
17:36
Іран
Іран та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини після 7-річної перерви
17:28
суддя Олексій Тандир
Судді Тандиру, обвинуваченому в смертельній ДТП із нацгвардійцем, продовжили арешт
17:18
"Жовта стрічка" запустила чат-бот для виявлення організаторів псевдовиборів на ТОТ
17:06
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0609
Сили оборони заявили про успіх на Кліщіївському напрямку
17:03
На фото: Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко
Нардепи Гнатенко і Юрченко пропонують розпустити місцеві ради там, де діють військові адміністрації, - законопроєкт
17:00
Жадан представив в Ужгороді та Львові збірку віршів "Скрипниківка"
16:57
Кіліан Мбаппе
Мбаппе заради тренувань з ПСЖ відмовився від космічних грошей
16:37
В Україні вийде друком книжка Сашка Дерманського та Тетяни Копитової про порятунок тварин під час війни
16:23
Жінки в армії
З 1 жовтня деякі категорії жінок мають стати на військовий облік: у Раді розповіли подробиці
16:18
Сергій Суровікін
У Держдумі РФ заявили, що Суровікіну знайшли нову "непогану посаду в СНД"
16:18
ПриватБанк
Справу екскерівників ПриватБанку про розкрадання перед націоналізацією передали до суду
16:12
Ексклюзив
окупанти
Окупанти активно перекидають підрозділи з Херсонщини в напрямку Запоріжжя, - волонтер Головня
16:10
Ексклюзив
знищені окупанти
Гауляйтер Балицький, повідомивши про "тактичний відступ" рашистів з Роботиного, зруйнував російську ІПСО, - Братчук
16:04
Оновлено
Помер український науковець Ігор Козловський, який пережив полон "ДНР"
16:00
інсулін
В окупованому Маріуполі людям, які не мають паспорта РФ, відмовляють у видачі інсуліну
15:52
На Сумщині та Харківщині на мінах підірвалися автомобілі: поранено 5 людей
15:42
Румунія
Міністр оборони Румунії підтвердив уламки російського дрона на території країни
15:36
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Експерт з авіації розповів, як український "Нептун" став сухопутною ракетою
15:25
У Китаї урядовцям заборонили використовувати айфони для роботи
15:23
ДБР повідомило підозру двом чиновницям Херсонської міськради
Привласнили 1,4 млн грн зарплатні під час окупації: двом експосадовицям Херсонської міськради оголосили підозру
15:21
Гроші
З початку року держава компенсувала 126 млн грн підприємцям, які взяли на роботу переселенців
15:00
Зеленський вручив погони генералів українським правоохоронцям і військовим
Зеленський вручив погони генералів українським правоохоронцям і військовим
14:59
"Окремий біль - це те, що ви сумніваєтеся, з ким Папа": Франциск зустрівся з єпископами синоду УГКЦ
14:41
Ігор Коломойський
Розгляд апеляції на запобіжний захід Коломойському відклали до 25 вересня
14:34
податки
В Україні скасують мораторій на податкові перевірки. Подробиці
14:31
Ексклюзив
Карта. Старомлинівка_0609
Основні мінні загородження вже подолані: боєць ЗСУ про ситуацію на півдні
14:30
Оновлено
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Премʼєр-міністерка Данії вшанувала пам'ять загиблих від рук окупантів у Бучі
14:25
перше вересня, школа
Кабмін запустив єдину електронну систему обліку дошкільнят і школярів
14:20
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Критика "не на часі". Чому треба контролювати роботу міністра оборони (і Резнікова, і наступника)
14:09
Оновлено
Павло Кириленко
ВРУ підтримала призначення Кириленка на посаду голови АМКУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV