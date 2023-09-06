Юлія Федів: що відомо про кандидатку на посаду очільниці Мінкульту

Першим про те, що вона може посісти головну посаду у Мінкульті, повідомив 2 вересня нардеп Ярослав Железняк. Її кандидатуру активно підтримують представники культурної сфери, а призначення може відбутися вже найближчим часом.

Еспресо розповідає, що відомо про культурну та медіаменеджерку, громадську діячку, першу виконавчу директорку державного Українського культурного фонду Юлію Федів.

Хто така Юлія Федів

Юлія Федів народилася 36 років тому у Чернівцях. Навчалася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на спеціальності міжнародні відносини. Разом із тим закінчила господарське право у Національній академії управління, а також міжнародне та європейське право у Бременському університеті у Німеччині.

Була координаторкою журналістських проєктів у n-ost та Deutsche Welle. Координувала проєкти у Німецькому агентстві технічної допомоги Україні GIZ. А із 2017 року керувала Національним бюро програми Євросоюзу "Креативна Європа" в Україні.

Згодом саме Юлія Федів стала першою виконавчою директоркою державного Українського культурного фонду, на цій посаді вона пропрацювала із 2018 по 2021 рік. Після завершення контракту у 2021 році знову подала свою кандидатуру на конкурсний відбір виконавчого директора УКФ. На той момент Федів була однією з головних претенденток на переобрання, проте свою кандидатуру відкликала через скандал – спілка концертної індустрії звинуватила УКФ у порушеннях під час видачі грантів. Тим часом представники культурного середовища висловилася на підтримку Юлії Федів, а саму ситуацію назвали #КейсЮліїФедів, #YuliiaFedivCase. Але попри величезну підтримку, своєї кандидатури вона не поновила.

У тому ж таки 2021 році отримала Юлія Федів премію Women in Arts у категорії "Культурний менеджмент". Відзначити переможниць того року організатори вирішили документальним фільмом "Жінки, що грають ігри": стрічка об’єднала сім історій про життєвий та професійний шлях лауреаток премії Women in Arts 2021, зокрема й історію Юлії Федів.

У липні 2021 року Правління ГО "Громадське Телебачення" обрало Юлію Федів новою директоркою, тут вона працювала до червня 2022 року, коли стала переможницею програми ім. Г. Гамфрі, яка передбачала стажування у США упродовж 2022–2023 академічного року.

Фото: Юлія Федів/Facebook

Підтримка призначення

Її кандидатуру надзвичайно підтримує українська культурна спільнота, як дуже вдалу та мотиваційну.

Зокрема, журналіст та громадський діяч Богдан Логвиненко зазначає, що це може бути найбільшою перемогою української культури за останні роки.

"2021 рік – Ткаченко починає війну з Юлею Федів, очільницею УКФ, яка з командою створила нову і прозору систему підтримки української культури. Культурна спільнота обʼєднується, аби врятувати інституцію, але запізно. Зате, завдяки згуртованості, що виникла довкола загрози існування УКФ вдається бодай провести чесні конкурси на очільників інших інституцій: Довженко-центру, Українського інституту, Мистецького арсеналу, – нагадує він і продовжує: – 2023 рік. Все може перевернутись і людина, з якою почав боротьбу попередній горе-міністр, людина, що започаткувала системні зміни в одному з найскладніших секторів, має шанс масштабувати цей досвід. Якщо це станеться, це може бути найбільшою перемогою української культури за останні роки".

Тим часом директорка "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська переконана, що це буде прекрасне призначення. Підтримує Юлію Федів також відома акторка Ірма Вітовська, називаючи таку кандидатуру "справедливим та професійним вибором".

Сама ж Юлія Федів вже також прокоментувала своє ймовірне призначення міністеркою культури.

"У разі прийняття відповідного рішення, я розраховую на нашу співпрацю на благо розвитку української культурної та інформаційної сфер. Лише разом ми зможемо допомогти змінити процеси, лише разом ми переможемо", – написала вона у Facebook.

У коментарях до допису теж багато слів підтримки та сподівань на швидке призначення.