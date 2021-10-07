З 8 жовтня не будуть ходити чотири рейси міської електрички в Києві

Про це повідомляє Київпастранс у Telegram.



"8 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304, 7311,7312, 7319. Про відновлення руху повідомимо окремо", - йдеться у повідомленні.



Електричка №7304 курсує за маршрутом "Київ-Волинський-Дарниця",



Поїзд №7311 / 7312 є закільцьованим і проїжджає від Дарниці через Троєщину, Почайну, Сирець, Борщагівка, Протасів Яр, Видубичі і повертається на Дарницю..



Маршрут №7319 курсує за маршрутом "Дарниця-Борщагівка".

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