З 8 жовтня не будуть ходити чотири рейси міської електрички в Києві
З 8 жовтня скасовуються рейси міської електрички у Києві №7304,7311,7312, 7319
Про це повідомляє Київпастранс у Telegram.
"8 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304, 7311,7312, 7319. Про відновлення руху повідомимо окремо", - йдеться у повідомленні.
Електричка №7304 курсує за маршрутом "Київ-Волинський-Дарниця",
Поїзд №7311 / 7312 є закільцьованим і проїжджає від Дарниці через Троєщину, Почайну, Сирець, Борщагівка, Протасів Яр, Видубичі і повертається на Дарницю..
Маршрут №7319 курсує за маршрутом "Дарниця-Борщагівка".
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