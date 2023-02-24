З бюрократією та заборонами: волонтерська робота протягом року великої війни з РФ | Ольга Тесляк в проєкті "Війна і волонтери"

Протягом року повномасштабного вторгнення волонтери, аби допомогти Збройним силам України повинні були подолати чимало бюрократичних процедур. Були обшуки, звинувачення та паперова робота, яка займала час та сили волонтерів.

Реєстр волонтерів, звіти, товари подвійного призначення, мита та ПДВ. З якими проблемами доводилося стикатися, щоб допомогти військовим?