З бюрократією та заборонами: волонтерська робота протягом року великої війни з РФ | Ольга Тесляк в проєкті "Війна і волонтери"
Сьогодні о 17:00 в ефірі YouTube телеканалу Еспресо у програмі «Війна і волонтери» з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з волонтеркою Ольгою Тесляк
Протягом року повномасштабного вторгнення волонтери, аби допомогти Збройним силам України повинні були подолати чимало бюрократичних процедур. Були обшуки, звинувачення та паперова робота, яка займала час та сили волонтерів.
Реєстр волонтерів, звіти, товари подвійного призначення, мита та ПДВ. З якими проблемами доводилося стикатися, щоб допомогти військовим?
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.13Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе