З нокаутом під завісу: Британський важковаговик змалював приголомшливий сценарій бою Усик - Джошуа
Британський боксер Джо Джойс заявив, що українець Олександр Усик вчинить гідний опір його співвітчизнику Ентоні Джошуа, але врешті програє нокаутом
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Джойса, Усик створить Джошуа суттєві проблеми.
"Я думаю, що бій з Усиком буде непростим для Джошуа. Усик - це не жарти. Він олімпійський чемпіон, дуже досвідчений шульга, тому він створить проблеми Джошуа своєю хорошою роботою ніг і пересуванням рингом" - сказав Джойс.
Водночас, він висловив переконання, що британець врешті нокаутує українця.
"Я думаю, що Ентоні врешті дістанеться до нього і нокаутує", - спрогнозував Джойс, який претендував на бій проти Усика за звання тимчасового чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), який так і не відбувся.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO та має 25 вересня зустрітися з Ентоні Джошуа. Британець є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 липня Олександр Красюк заявив, що у разі перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, український та британський боксери зустрінуться у реванші.
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