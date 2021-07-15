З нокаутом під завісу: Британський важковаговик змалював приголомшливий сценарій бою Усик - Джошуа

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Джойса, Усик створить Джошуа суттєві проблеми.

"Я думаю, що бій з Усиком буде непростим для Джошуа. Усик - це не жарти. Він олімпійський чемпіон, дуже досвідчений шульга, тому він створить проблеми Джошуа своєю хорошою роботою ніг і пересуванням рингом" - сказав Джойс.

Водночас, він висловив переконання, що британець врешті нокаутує українця.

"Я думаю, що Ентоні врешті дістанеться до нього і нокаутує", - спрогнозував Джойс, який претендував на бій проти Усика за звання тимчасового чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), який так і не відбувся.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO та має 25 вересня зустрітися з Ентоні Джошуа. Британець є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).