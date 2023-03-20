Про це інформує NewsMaker із посиланням на рішення парламентської комісії із зовнішньої політики.

Зазначають, що ця ініціатива спрямована на захист національного аудіовізувального простору Молдови та забезпечення інформаційної безпеки країни. Рішення ухвалили з огляду на ситуацію в регіоні та на "небезпеку, спричинену агресією Росії проти України".

Рішення про денонсацію угоди повинен розглянути парламент.

Видання нагадує, що з другого кварталу 2022 року влада Молдови припинила перераховувати гроші телеканалу "Мир", який є представництвом офіційної телекомпанії СНД у Молдові. Так у бюджеті країни на 2023 рік не передбачені кошти на виплати телеканалу.

Довідка: Телерадіокомпанія "Мир" - російська мовна організація, заснована 1992 року Угодою глав держав-учасників СНД. Її метою було висвітлення політичного, економічного та гуманітарного співробітництва, а також формування спільного інфопростору та сприяння міжнародному обміну інформацією.

"Мир" є міжнародною організацією з офісом у Москві. Її національні філії і представництва розміщені в 9 країнах. Вона здійснює трансляцію радіопрограми "Радио Мир" і таких каналів, як-от "Мир", "Мир Premium", "Мир24".

У 2015 році Україна заборонила мовлення телеканалу "Мир24", оскільки Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення розцінила низку сюжетів новин і фрагменти передач на телеканалі як заклики до зміни конституційного ладу країни та порушення територіальної цілісності. Також це порушувало вимоги Євроконвенції про транскордонне телебачення.