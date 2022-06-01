З початку повномасштабної війни до України надійшло понад $6 млрд зовнішньої допомоги у вигляді грантів та кредитів

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Mind.ua.

"Якщо говорити про отримані кошти, то з початку війни до України надійшло понад $6 млрд зовнішньої допомоги у вигляді грантів та кредитів", - сказав він.

За словами міністра, Україна отримала, зокрема, $1 млрд грантів від США, а також 110 млн євро від уряду Італії і понад 120 млн євро від Європейського Союзу.

"Кошти, які не є грантовими, надаються переважно під 1% річних і термінами від 10 до 30 років", - зазначив Марченко.

При цьому бюджетні потреби уряду під час війни складають $5 млрд на місяць. Частину з нинішніх потреб державного бюджету вдається покривати за рахунок випуску військових облігацій та надходження від податків та митних платежів, зазначив він.

Нагадаємо, державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини - це міжнародна грантова та кредитна допомога