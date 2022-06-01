З початку повномасштабної війни до України надійшло понад $6 млрд зовнішньої допомоги у вигляді грантів та кредитів
Державний бюджет з початку повномасштабного вторгнення Росії отримав від міжнародних партнерів $6 млрд, при тому що Міністерство фінансів оцінює щомісячну потребу в фінансуванні у $5 млрд
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Mind.ua.
"Якщо говорити про отримані кошти, то з початку війни до України надійшло понад $6 млрд зовнішньої допомоги у вигляді грантів та кредитів", - сказав він.
За словами міністра, Україна отримала, зокрема, $1 млрд грантів від США, а також 110 млн євро від уряду Італії і понад 120 млн євро від Європейського Союзу.
"Кошти, які не є грантовими, надаються переважно під 1% річних і термінами від 10 до 30 років", - зазначив Марченко.
При цьому бюджетні потреби уряду під час війни складають $5 млрд на місяць. Частину з нинішніх потреб державного бюджету вдається покривати за рахунок випуску військових облігацій та надходження від податків та митних платежів, зазначив він.
Нагадаємо, державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини - це міжнародна грантова та кредитна допомога
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе