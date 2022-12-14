Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

Найбільше скарг стосуютться сфери соціального захисту.

"З початку 2022 року до нашої інституції надійшло 2087 звернень щодо порушень прав внутрішньо переміщених осіб. Найпоширенішими є порушення у сфері соціального захисту, це 40%. 30% склали порушення у сприянні реалізації прав ВПО. Решта - житлові питання, питання свободи пересування, право на освіту, пенсійне забезпечення", - поінформував омбудсмен.

13 грудня в застосунку "Дія" з'явились функції зміни місця проживання та скасування статусу внутрішньо переміщеної особи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb