З початку року Офіс омбудсмена отримав понад 2 тис. скарг від переселенців на порушення їхніх прав
Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини від початку року отримав понад 2 тисячі скарг від внутрішньо переміщених осіб щодо порушення їхніх прав
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
Найбільше скарг стосуютться сфери соціального захисту.
"З початку 2022 року до нашої інституції надійшло 2087 звернень щодо порушень прав внутрішньо переміщених осіб. Найпоширенішими є порушення у сфері соціального захисту, це 40%. 30% склали порушення у сприянні реалізації прав ВПО. Решта - житлові питання, питання свободи пересування, право на освіту, пенсійне забезпечення", - поінформував омбудсмен.
- 13 грудня в застосунку "Дія" з'явились функції зміни місця проживання та скасування статусу внутрішньо переміщеної особи.
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