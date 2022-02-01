З прапорами НАТО і держав-союзників: у Раді нардепи "ЄС" подякували партнерам, які підтримали Україну в протистоянні агресії РФ

Про це повідомляє Еспресо.TV, посилаючись на засідання Верховної Ради.



Депутати вийшли з прапорами держав-союзників України, які надавали Києву підтримку під час загострення ризику нового нападу Росії.



Вони подякували кожній країні, яка в тяжкий час для нашої держави не залишилася осторонь, а головне, допомагає нам зброєю, аби окупант знав, що ми будемо зустрічати його в кожному селі, в кожному районі та в кожному місті.



"Ми хотіли б подякувати нашим партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною перед московською загрозою вторгнення. Ми дякуємо за розуміння, що Росія намагається відновити радянську імперію, і становить загрозу не лише українській територіальній цілісності та суверенітету, а також демократії, правам людини та міжнародній безпеці", - наголосила депутатка "ЄС" Софія Федина.



Парламентарі закінчили свій виступ словами "Слава Україні! Героям слава!".



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