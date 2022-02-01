З прапорами НАТО і держав-союзників: у Раді нардепи "ЄС" подякували партнерам, які підтримали Україну в протистоянні агресії РФ
Депутати партії "Європейська солідарність" подякували країнам НАТО та ЄС, які надали Україні військову допомогу на тлі загрози російського вторгнення
Про це повідомляє Еспресо.TV, посилаючись на засідання Верховної Ради.
Депутати вийшли з прапорами держав-союзників України, які надавали Києву підтримку під час загострення ризику нового нападу Росії.
Вони подякували кожній країні, яка в тяжкий час для нашої держави не залишилася осторонь, а головне, допомагає нам зброєю, аби окупант знав, що ми будемо зустрічати його в кожному селі, в кожному районі та в кожному місті.
"Ми хотіли б подякувати нашим партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною перед московською загрозою вторгнення. Ми дякуємо за розуміння, що Росія намагається відновити радянську імперію, і становить загрозу не лише українській територіальній цілісності та суверенітету, а також демократії, правам людини та міжнародній безпеці", - наголосила депутатка "ЄС" Софія Федина.
Парламентарі закінчили свій виступ словами "Слава Україні! Героям слава!".
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