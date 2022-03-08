З урахуванням бойових дій: у Мінагрополітики пояснили, що посівна кампанія почнеться там, де це можливо
Посівна кампанія 2022 року в Україні розпочнеться там, де це можливо, з урахуванням бойових дій
Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко під час телемарафону.
За словами міністра, немає іншого варіанта, окрім як йти та сіяти.
"Ми сіяли пшеницю, ячмінь, у нас є озимина, ми не відступаємо, адже це питання продовольства. Хочу вам сказати, що настрій в аграріїв такий, що ми досягнемо територіальної цілісності. Ми повністю в координації та маємо чітке розуміння, що від того, що буде на полях, залежить продовольство всієї держави", - сказав він.
Незважаючи на те, що позиція з точки зору військової складової постійно змінюється, але аграрії мають працювати.
Міністр розповів про нові правила експорту сільськогосподарських товарів в умовах воєнного стану, які допоможуть запобігти гуманітарній кризі в Україні та задовольнити потреби населення.
Зокрема, заборонено експортувати: овес, просо, гречку, цукор, сіль, жито, велику рогату худобу та м’ясо. За умови декларативного ліцензування дозволяється експортувати: пшеницю, кукурудзу, м’ясо курей свійських, курячі яйця та соняшникову олію.
Міністр додав, що держава візьме на себе роль оператора на ринку з урахуванням складної ситуації з портовою інфраструктурою.
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