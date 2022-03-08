З урахуванням бойових дій: у Мінагрополітики пояснили, що посівна кампанія почнеться там, де це можливо

Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко під час телемарафону.



За словами міністра, немає іншого варіанта, окрім як йти та сіяти.



"Ми сіяли пшеницю, ячмінь, у нас є озимина, ми не відступаємо, адже це питання продовольства. Хочу вам сказати, що настрій в аграріїв такий, що ми досягнемо територіальної цілісності. Ми повністю в координації та маємо чітке розуміння, що від того, що буде на полях, залежить продовольство всієї держави", - сказав він.



Незважаючи на те, що позиція з точки зору військової складової постійно змінюється, але аграрії мають працювати.



Міністр розповів про нові правила експорту сільськогосподарських товарів в умовах воєнного стану, які допоможуть запобігти гуманітарній кризі в Україні та задовольнити потреби населення.



Зокрема, заборонено експортувати: овес, просо, гречку, цукор, сіль, жито, велику рогату худобу та м’ясо. За умови декларативного ліцензування дозволяється експортувати: пшеницю, кукурудзу, м’ясо курей свійських, курячі яйця та соняшникову олію.



Міністр додав, що держава візьме на себе роль оператора на ринку з урахуванням складної ситуації з портовою інфраструктурою.



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