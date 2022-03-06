За 10 днів війни від рук російських агресорів на Харківщині загинули 194 особи
Поранено під час обстрілів в області 433 особи, серед них 312 – цивільні.
Про це у Telegram повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Еспресо.TV
З початку війни російські окупанти вбили на Харківщині 194 людини, серед них – 126 цивільних, у тому числі – 5 дітей.
"Серед загиблих – 35 військових ЗСУ, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 прикордонники, 4 десантники Харківського національного університету повітряних сил, 1 працівники Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.
Поранено під час обстрілів в області 433 особи, серед них 312 – цивільні.
- Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ втримали оборону і йдуть у наступ.
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