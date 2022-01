За 2021 рік IT-індустрія в Україні досягла позначки $6,8 млрд, - IT Ukraine

Про це на презентації національного дослідження української IT-індустрії Ukraine IT Report 2021 розповів виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.



Зазначається, що за підсумками 2021 року український IT-сектор виріс на 36% у порівнянні з минулим роком, досягнувши позначки $6,8 млрд експорту комп’ютерних послуг (проти $5 млрд 2020-го).



Відомо, що частка експорту IT-послуг до України становить близько 2,7% ВВП країни. 37% усіх експортних послуг України - комп’ютерні послуги.



Згідно з дослідженням, у кризовому 2020 році галузь зросла на 19% порівняно з 2019. Як зазначається, за останні три роки IT-галузь зросла більш ніж удвічі.



За підрахунками на сьогодні в українській IT-індустрії задіяно 285 тисяч фахівців ( Проти 244 тисяч роком раніше), з яких трохи більше 55 тисяч наймані співробітники, а інші співпрацюють з компаніями по ФОП-моделі.



25% IT-фахівців жінки. У менеджменті компанії їх більше - 32%. Близько 80% працівників в IT - у віці 18−32 роки.



Порівняно з сусідніми країнами Україна залишається привабливим хабом, проте кількість IT-фахівців на душу населення залишається вкрай низькою - у 2−4 рази меншою, ніж у країнах-сусідах. При цьому кількість студентів ІКТ-спеціальностей - понад 100 тисяч. У 2022−2025 році диплом бакалавра з IT-спеціальностей отримають близько 80 тисяч людей. При цьому, в 2021 в IT прийшло 40,6 тисяч фахівців з неформальної освіти та 16,9 тис - з профільних УВО. 82% компаній вже наймають або планують наймати світильників.



87% компаній переглянули зарплати своїм співробітникам., 8,5% - типовий відсоток підвищення зарплат в ІТ у році.



Активних IT-компаній на українському ринку - близько 5 тисяч ( у деяких по кілька юросіб).



Найбільшими партнерами українських айтішників стали США, Швейцарія, Мальта, Ізраїль, Кіпр та ін.



За 2021 рік вітчизняна IT-галузь сплатила близько 23,5 мільярда гривень податків до державного бюджету. ( Прогнозована сума).



"Податків лише від ІТ вистачить для фінансування всіх антикорупційних органів у країні. Це не означає, що ми їх фінансуємо, але суми можна порівняти", сказав Васюк.



У дослідженні, крім офіційних даних, було задіяно понад 100 українських компаній та інвестиційних фондів.



За словами Васюка, дослідження провели перед запуском Дія City, у тому числі й для того, щоб потім було із чим порівнювати.



"Щоб мати точку відліку та бачити, що відбувається у галузі після "покращення", - зазначив Васюк.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb