За 2021 рік Україна скоротила частку державного боргу до 40%

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.



"Станом на кінець грудня 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України склав 2 671,83 млрд грн або 97,95 млрд дол. США. Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України збільшився в гривневому еквіваленті на 113,3 млрд грн. Зростання відбулось завдяки залученому пільговому фінансуванню від МВФ та МБРР та за рахунок зростання державного внутрішнього боргу", - пишуть у Мінфіні.



Відомо, що з усієї суми державного боргу, 45% становить внутрішній борг (ОВДП), а 55% – зовнішній борг. Він складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (24,7% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (26,5%) та іншого зовнішнього боргу.



Зазначається, що 2020 рік Україна завершила з загальною сумою боргу у 2,6 трлн грн (90,25 млрд доларів). З них 2,3 трлн грн становив державний борг (79,9 млрд доларів), тобто 53,9% до номінального ВВП. Тобто у 2021 році частка боргу зменшилася на 8,7 в.п.



У грудні державний та гарантований державою борг України збільшився в гривневому еквіваленті на 113,3 млрд грн. Зростання відбулось завдяки залученому фінансуванню від МВФ та МБРР та зростанню державного внутрішнього боргу.



"Частка державного боргу в національній валюті станом на кінець грудня 2021 року становить 40,0%", - уточнюють в міністерстві.



Зазначається, що протягом грудня Мінфін провів 27 аукціонів із розміщення ОВДП, завдяки яким на фінансування бюджету надійшло 74,9 млрд гривень. Платежі з погашення державного боргу за січень-грудень 2021 року становили 441,1 млрд грн, платежі з обслуговування – 150 млрд грн.

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