За час військової агресії РФ на сході України загинуло майже 14 тис. громадян, із них 4 тис. - цивільні, - Денісова в ООН
З початку російської збройної агресії через порушення права на життя і безпеку на сході України загинуло майже 14 тис. українців, серед них 4 тис. - цивільні особи, в тому числі 152 дитини
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у виступі з нагоду включення українського омбудсмена до Асоціації Омбудсменів Середземномор'я на засіданні Генасамблеї ООН, оприлюднивши тези виступу у Facebook.
Денісова також додала, що 34 тис. українських громадян поранені внаслідок військової агресії РФ на сході України.
Крім того, омбудсмен розповіла про ув'язнених окупантами українців.
"Незгода з діями окупанта, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стають підставою для переслідування та порушення права на свободу й особисту недоторканість. За політично та релігійно-вмотивованими звинуваченнями 121 громадянин України перебуває в ув'язненні в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації, зокрема 86 кримських татар. 71 особу вже засуджено на тривалі терміни. У незаконному ув'язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 296 громадян України, з них: 252 цивільні особи (у тому числі 4 волонтери), 44 військовослужбовці", - заявила Денісова.
Також омбудсмен наголосила, що жителі окупованих Росією територій позбавлені права на освіту та одержання інформації українською і кримськотатарською мовами.
"Агресор проводить активну інформаційну пропаганду, викорінює все українське, знищує національну ідентичність українців та кримських татар. Вплинути на державу-окупанта з метою припинення порушень прав людини можливо лише шляхом скоординованої міжнародної підтримки задля тиску на Російську Федерацію", - підсумувала Денісова.
- Нагадаємо, раніше Денісова заявила, що в ОРДЛО стався спалах захворюваності на коронавірус.
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