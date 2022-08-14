За добу окупанти втратили 150 солдатів, 8 танків та один гелікоптер

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 43 550 (+150) окупантів

танків - 1864 (+8) од.

бойових броньованих машин - 4126 (+11) од.

артилерійських систем - 980 (+2) од.

реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.

засобів ППО - 136 (+0) од.

літаків - 233 (+0) од.

гелікоптерів - 194 (+1) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 784 (+5) од.

крилатих ракет - 187 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3039 (+3) од.

спеціальної техніки - 91 (+1) од.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку в районі Серебрянки ворог вдався до втечі після вогневого ураження від ЗСУ

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