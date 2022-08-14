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Головна війна з Росією За добу окупанти втратили 150 солдатів, 8 танків та один гелікоптер

За добу окупанти втратили 150 солдатів, 8 танків та один гелікоптер

14 серпня, 2022 неділя
09:25
війна з Росією

З 24 лютого до 14 серпня окупанти втратили близько 43 550 військових, 1864 танки, 784 дрони і 194 гелікоптери

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу - близько 43 550 (+150) окупантів
  • танків - 1864 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 4126 (+11) од.
  • артилерійських систем - 980 (+2) од.
  • реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.
  • засобів ППО - 136 (+0) од.
  • літаків - 233 (+0) од.
  • гелікоптерів - 194 (+1) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 784 (+5) од.
  • крилатих ракет - 187 (+0) од.
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3039 (+3) од.
  • спеціальної техніки - 91 (+1) од.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку в районі Серебрянки ворог вдався до втечі після вогневого ураження від ЗСУ

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Новини
ЗСУ
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