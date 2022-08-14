За добу окупанти втратили 150 солдатів, 8 танків та один гелікоптер
З 24 лютого до 14 серпня окупанти втратили близько 43 550 військових, 1864 танки, 784 дрони і 194 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 43 550 (+150) окупантів
- танків - 1864 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 4126 (+11) од.
- артилерійських систем - 980 (+2) од.
- реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.
- засобів ППО - 136 (+0) од.
- літаків - 233 (+0) од.
- гелікоптерів - 194 (+1) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 784 (+5) од.
- крилатих ракет - 187 (+0) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3039 (+3) од.
- спеціальної техніки - 91 (+1) од.
Нагадаємо, на Краматорському напрямку в районі Серебрянки ворог вдався до втечі після вогневого ураження від ЗСУ
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