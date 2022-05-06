За добу українська ППО збила 15 повітряних цілей РФ: серед них 1 винищувач

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.



"Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований ЗСУ повітряний простір. 5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 – безпілотників типу "Орлан" та один літак, попередньо винищувач Су-30см", - йдеться у повідомленні.



Ворожий літак збили на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.



"Орлан-10" збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", - відзначають у звіті.



Протягом доби 5 травня винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та ворожих складах боєприпасів.





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