За добу українська ППО збила 15 повітряних цілей РФ: серед них 1 винищувач
5 травня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили 15 повітряних об'єктів російських окупантів
Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований ЗСУ повітряний простір. 5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 – безпілотників типу "Орлан" та один літак, попередньо винищувач Су-30см", - йдеться у повідомленні.
Ворожий літак збили на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.
"Орлан-10" збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", - відзначають у звіті.
Протягом доби 5 травня винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та ворожих складах боєприпасів.
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