Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 17 лютого від атак російської армії загинули троє мирних мешканців Донецької області, два в Бахмуті та мешканець Іванопілля.

Ще п'ятеро цивільних отримали поранення: у Торецьку, Красногорівці, Північному та Бахмуті.