За добу від російської збройної агресії загинули 3 жителі Донеччини, 5 людей отримали поранення
Упродовж доби 17 лютого від дій російських загарбників загинули троє мешканців Донецької області, п'ятеро людей отримали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу 17 лютого від атак російської армії загинули троє мирних мешканців Донецької області, два в Бахмуті та мешканець Іванопілля.
Ще п'ятеро цивільних отримали поранення: у Торецьку, Красногорівці, Північному та Бахмуті.
- Упродовж доби 16 лютого російська армія обстрілювала Донецьку область: у Бахмуті пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та адмінбудівлю.
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