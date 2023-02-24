За два тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ у ДПСУ знали, що війна буде, - глава відомства
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що за два тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії було відомо, що ворог нападе з Білорусі
Про це в інтерв'ю УП розповів Дейнеко.
"Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що "всі знали", "всі готувалися". Проте Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні", - каже очільник Державної прикордонної служби України.
Дейнеко розповів, що прикордонники мали цю інформацію та протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва Росії: "У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися".
За два тижні до початку повномасштабного вторгнення з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, з Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси та Херсона - повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ персоналу ДПСУ.
"Я вагався і думав, чи проводити евакуацію цієї документації саме з Кримського напрямку, тому що до останнього не вірив, що може бути вторгнення саме з Криму", - додав Дейнеко.
Голова Держприкордонслужби наголосив, що дата повномасштабного наступу РФ переносилася декілька разів: "Спочатку це було 19 лютого, потім 22-ге й остання - 24 лютого".
Цю інформацію українські оборонці отримували з перехоплених розмов військових противника.
"Ми фіксували, що військовослужбовці російських військ, які перебували на території Білорусі "на навчаннях" так званих, почали телефонувати своїм рідним і фактично прощатися з ними ще з 12 лютого. Ми перехоплювали ці розмови, і по їхньому тексту та характеру було чітко зрозуміло, що до вторгнення залишалися лічені дні", - розповів Дейнеко.
- Крім того, Сергій Дейнеко розповів, що нині Україна краще готова до можливого вторгнення з Білорусі, ніж рік тому. Однак наразі ознак підготовки до наступу з території сусідньої держави немає.
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