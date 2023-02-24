Про це в інтерв'ю УП розповів Дейнеко.

"Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що "всі знали", "всі готувалися". Проте Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні", - каже очільник Державної прикордонної служби України.

Дейнеко розповів, що прикордонники мали цю інформацію та протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва Росії: "У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися".

За два тижні до початку повномасштабного вторгнення з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, з Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси та Херсона - повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ персоналу ДПСУ.

"Я вагався і думав, чи проводити евакуацію цієї документації саме з Кримського напрямку, тому що до останнього не вірив, що може бути вторгнення саме з Криму", - додав Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби наголосив, що дата повномасштабного наступу РФ переносилася декілька разів: "Спочатку це було 19 лютого, потім 22-ге й остання - 24 лютого".

Цю інформацію українські оборонці отримували з перехоплених розмов військових противника.

"Ми фіксували, що військовослужбовці російських військ, які перебували на території Білорусі "на навчаннях" так званих, почали телефонувати своїм рідним і фактично прощатися з ними ще з 12 лютого. Ми перехоплювали ці розмови, і по їхньому тексту та характеру було чітко зрозуміло, що до вторгнення залишалися лічені дні", - розповів Дейнеко.