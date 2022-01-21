За перші 20 днів нового року в Україні видобули майже на 50% більше вугілля, ніж у той самий період 2020 року
Міністерство енергетики України повідомляє, що за перші 20 днів 2022 року державні шахти в країні видобули 188 тис. тонн вугілля, що на 47,3% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році
Про це Міненерго повідомляє у Facebook.
У 2020 році з 1 по 20 січня в Україні усі державні шахти видобули 125,3 тис. тонн вугілля.
За рік у цей же період видобуток збільшився на 25,3%. Відтак у перші 20 днів січня 2021 року було отримано 159,9 тис. тонн вугілля.
А з початку 2022 року станом на 20 січня видобуток вугілля становить 188 тис. тонн. Це на 47,3% більше, ніж у той же період 2020 року.
- Як повідомлялося раніше, Білорусь, Словаччина та Росія увійшли у трійку найбільших постачальників електроенергії в Україну у 2021 році.
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