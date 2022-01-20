Білорусь, Словаччина та Росія увійшли у трійку найбільших постачальників електроенергії в Україну у 2021 році
Основна частина імпорту електроенергії у 2021 році припала на постачання з Білорусі, на другому та третьому місці - Словачинна та РФ відповідно
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Україна імпортувала 1 693,6 млн кВт-год електроенергії у 2021 році - на 26,5% менше, ніж роком раніше. Основна частина імпорту - 69,5% - припала на постачання з Білорусі. На другому місці за обсягами Словаччина - 308 млн кВт-год. На третьому РФ - 101 млн кВт-год.
За підсумками 2021 року, імпорт електроенергії в Україну склав 1,1% від загального електроспоживання в країні. При цьому пік імпорту припав на лютий - 509,3 млн кВт-год, а в жовтні не здійснювався з жодної країни.
Так, 75,5% (1 278,5 млн кВт-г) від його обсягу поставили до торгової зони "ОЕС України" (з Білорусі та Росії), а до "острова Бурштинської ТЕС" - 24,5% (415,1млн кВт-г зі Словаччини, Угорщини, Румунії).
- Нагадаємо, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявив, що в Україні наразі можливі суттєві проблеми із постачанням електроенергії через популістичну тарифну політику влади.
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