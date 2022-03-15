За підготовку захоплення влади: депутату від ОПЗЖ однієї із сільрад на Харківщині оголосили підозру в держзраді

Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.



За даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила ОПЗЖ та повідомляв, що в найближчий час Харків та Харківська область будуть окуповані Росією, які будуть підтримувати політичний рух партії.



Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб встановити в області іншу владу.



Його заарештували.



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