За підготовку захоплення влади: депутату від ОПЗЖ однієї із сільрад на Харківщині оголосили підозру в держзраді
Депутату Солоницівської селищної ради Харківського району від партії ОПЗЖ повідомили про підозру в підготовці до захоплення держвлади
Про це повідомила обласна прокуратура у Facebook.
За даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила ОПЗЖ та повідомляв, що в найближчий час Харків та Харківська область будуть окуповані Росією, які будуть підтримувати політичний рух партії.
Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб встановити в області іншу владу.
Його заарештували.
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