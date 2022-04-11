За тиждень на Київщині знешкодили 11 тис. боєприпасів, - голова ОВА

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, передає Еспресо.TV.

"Є велика небезпека для людей. Тільки за цей тиждень знешкоджено близько 11 тисяч боєприпасів. Це і міни, які не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки. Дуже багато "сюрпризів" залишають нам росіяни в містах, звідки вони виходять. Це потрібно дуже ретельно перевіряти. Тільки після того ми зможемо дати людям доступ до їхніх об'єктів", - сказав Павлюк.

Він також додав, що людей, які повертатимуться до своїх помешкань, на блокпостах пропускатимуть, але влада не дає гарантію, що повернення є безпечним.

"Тому варто почекати, поки ми проведемо всі заходи. Для того, щоб зберегти майно, додатково великі сили зосереджені в цих районах. Тільки близько 600 поліцейських прибуло з інших районів, щоб цілодобово встановити контроль за збереженням майна, недопущенням мародерства", - сказав Павлюк.

У Києві ще довго буде чутно вибухи через розмінування прилеглих міст та сіл, каже влада.

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