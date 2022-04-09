Через розмінування області у Києві ще довго буде чутно вибухи, - голова ОВА

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у ефірі національного телемарафону, передає РБК-Україна.

За його словами, над розмінуванням області працюють фахівці з усієї України. А звуки вибухів, які в останні дні чутні - це утилізація боєприпасів.



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"Ви ще довго будете чути вибухи, тому що боєприпасів дуже багато. Як залишків снарядів і мін, є заміновані будівлі, машини і навіть трупи, що залишилися після ворога", - додав Павлюк.