"За вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України": Зеленський нагородив орденами п'ятьох голів ОВА та сімох мерів

Указ оприлюднений на сайті Офісу президента,



Ордени видали за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників

Нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Сергій Гайдая – голову Луганської ОВА

Дмитра Живицького – голову Сумської ОВА

Павла Кириленка – голову Донецької ОВА

Віталія Кіма – голову Миколаївської ОВА

В’ячеслава Чауса – голову Чернігівської ОВА.

Нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня

Владислава Атрошенка – Чернігівського міського голову

Володимира Коваленка – Новокаховського міського голову

Ігоря Колихаєва – Херсонського міського голову

Олександра Лисенка – Сумського міського голову

Олександра Сєнкевича – Миколаївського міського голову

Ігоря Терехова – Харківського міського голову

Івана Федорова – Мелітопольського міського голову.