"За вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України": Зеленський нагородив орденами п'ятьох голів ОВА та сімох мерів
Президент України Володимир Зеленський відзначив орденами п'ятьох голів обласних військових адміністрацій та сімох мерів
Указ оприлюднений на сайті Офісу президента,
Ордени видали за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників
Нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- Сергій Гайдая – голову Луганської ОВА
- Дмитра Живицького – голову Сумської ОВА
- Павла Кириленка – голову Донецької ОВА
- Віталія Кіма – голову Миколаївської ОВА
- В’ячеслава Чауса – голову Чернігівської ОВА.
Нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- Владислава Атрошенка – Чернігівського міського голову
- Володимира Коваленка – Новокаховського міського голову
- Ігоря Колихаєва – Херсонського міського голову
- Олександра Лисенка – Сумського міського голову
- Олександра Сєнкевича – Миколаївського міського голову
- Ігоря Терехова – Харківського міського голову
- Івана Федорова – Мелітопольського міського голову.
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