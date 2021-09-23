Заборона на нічний продаж алкоголю в Києві: до ОАСК надійшов позов

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов Державної регуляторної служби України до Київської міської ради. Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці", - йдеться в повідомленні.

Так, Державна регуляторна служба вважає, що Київрада обрала недієвий механізм регулювання господарських та суспільних відносин, а оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній.

Нагадаємо, 24 жовтня 2018 року рішення Київської міської ради про заборону продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00 ранку набуло чинності. Документ передбачає заборону продажу з 23:00 до 10:00 вина, пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у МАФах і стаціонарних об'єктах торгівлі. Правило не поширюється на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування.

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