Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти 6 разів порушили режим тиші, поранено бійця ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Новолуганського загарбники стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.



У напрямку Широкиного росіяни били зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Красногорівки окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.



У районі Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Під Катеринівкою на Луганщині загарбники стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Біля Світлодарська росіяни обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.



Українські війскові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

