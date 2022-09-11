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Забруднене повітря впливає на розвиток раку: вчені зробили прорив у дослідженні захворювання

11 вересня, 2022 неділя
13:49
Здоров'я Вчені COVID-19

Дослідники кажуть, що з’ясували, як забруднене повітря призводить до раку, і зробили відкриття, яке повністю змінює наше розуміння того, як виникають пухлини

Про це пише BBC.

Команда з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні показала, що забруднення повітря не завдає шкоди, а пробуджує старі пошкоджені клітини. Один із провідних світових експертів, професор Чарльз Суонтон, сказав, що цей прорив ознаменував "нову еру". І тепер буде можливо розробити ліки, які зупинять утворення раку. Адже отримані дані можуть пояснити, як сотні речовин, що викликають рак, діють на організм.

Класичний погляд на рак починається з зосередження на здоровій клітині. Хвороба набуває все нових і нових мутацій у своєму генетичному коді або ДНК, поки не досягне переломної точки. Потім вона перетворюється на рак і нестримно росте.

Але з цією ідеєю є проблеми: ракові мутації виявляють у, здавалося б, здорових тканинах, і багато речовин, які, як відомо, викликають рак, включно з забрудненням повітря, здається, не пошкоджують ДНК людини.

Дослідники надали докази іншої ідеї. Пошкодження вже є в ДНК нашої клітини, зростаючи у міру того, як ми ростемо та старіємо, але щось має натиснути на тригер, який насправді робить клітину раковою.

Це відкриття було зроблено в результаті дослідження того, чому некурці хворіють на рак легенів. Більшість випадків раку легенів спричинена курінням, але все ж один з 10 випадків у Великобританії пов’язаний із забрудненням повітря.

Вчені Інституту Кріка зосередилися на формі забруднення, що називається твердими частинками 2,5 (відомі як PM2,5), які набагато менші за діаметр людської волосини.

Завдяки серії детальних експериментів на людях і тваринах вони показали:

- у місцях із вищим рівнем забруднення повітря було більше випадків раку легенів, спричинених не курінням;

- вдихання PM2,5 призводить до виділення хімічного сигналу тривоги - інтерлейкіну-1-бета - в легенях;

- це викликає запалення та активує клітини в легенях, щоб допомогти відновити будь-які пошкодження;

- але приблизно одна з кожних 600 000 клітин у легенях 50-річної людини вже містить потенційно ракові мутації.

Мутації набуваються з віком, але виглядають абсолютно здоровими, доки їх не активує хімічний сигнал і вони не стають раковими.

Важливо те, що дослідники змогли зупинити утворення раку у мишей, які зазнали впливу забрудненого повітря, використовуючи препарат, який блокує сигнал тривоги.

Результати є подвійним проривом як для розуміння впливу забруднення повітря, так і для основ того, як ми захворюємо на рак.

Доктор Емілія Лім, одна з дослідників Crick, сказала, що люди, які ніколи не курили, але захворіли на рак легенів, часто не знають чому.

"Це надзвичайно важливо, адже 99% людей у ​​світі живуть у місцях, де рівень забруднення повітря перевищує норми ВООЗ, тому це дійсно впливає на всіх нас", - кажуть вчені.

Але результати також показали, що одних тільки мутацій не завжди достатньо, щоб викликати рак. Може знадобитися додатковий елемент.

Професор Свонтон сказав, що це найцікавіше відкриття, з яким стикалася його лабораторія, оскільки воно "фактично переосмислює наше розуміння того, як виникають пухлини". Він сказав, що це призведе до "нової ери" молекулярної профілактики раку.

  • Нагадаємо, чи справді лікарі досі не знають, що таке рак? Виявляється, що більше знають, аніж ні. За останні роки медицина досить чітко зрозуміла, що таке, той краб (його по-різному називають).

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