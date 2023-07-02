Забужко пояснила, чому дала дозвіл на публікацію своїх творів російською

Про це повідомляє Детектор медіа.

Збірка вийшла під назвою "После третьего звонка", до неї увійшла воєнна проза сучасних українських письменників, серед яких Оксана Забужко, Марія Матіос, Маріанна Кияновська, Євгенія Кононенко та інші.

Перекладачка збірки зазначила, що всі ці твори раніше не перекладалися російською, і що всі автори дали згоду на переклад своїх доробків.

"Війну я відраховую з 2014-го. Тому все було перекладено під час війни, публікується російською вперше. Звичайно, всі автори дали згоду на переклад та публікацію вже зараз, у лютому 2023 року", - заявила анонімна перекладачка.

Збірку видав Інститут перспективних досліджень гуманітарних наук Единбурзького університету.

Письменниця Оксана Забужко прокоментувала вихід своїх творів російською та заявила, що це може допомогти іноземним студентам вивчати українську літературу замість російської.

"Це видання Інституту перспективних досліджень гуманітарних наук Единбурзького університету. Звичайно, я їм дала згоду. Адже це прекрасно, коли західні кафедри русистики, замість видавати збірники пушкіністики чи що вони там ще видають, на ці гроші видають переклади української літератури, які 10 років не могли побачити друку в Росії і не побачать", - каже письменниця.

Забужко назвала цей переклад "деколонізацією" та заявила, що таким чином російські кафедри втрачатимуть кошти.

"Вони будуть тепер своїх студентів-русистів учити на українській літературі, перекладеній російською. Це деколонізація називається. Ось таким хитрим способом ми забираємо кошти у російських кафедр, які раніше йшли на пропаганду російської літератури на Заході. Це хороший, так би мовити, культурно-політичний хід", - стверджує авторка.