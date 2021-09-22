Задіяні на адмінмежі з Кримом артилеристи провели навчання з реактивними системами залпового вогню "Ураган"

Про це повідомляє у Facebook Командування об'єднаних сил ЗСУ.



Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що вогневе ураження наносилося по піхоті та бронетехніці умовного противника на відстані понад 30 км.



"Тренування артилерійського підрозділу відбувалося на фоні обстановки, що максимально наближена до реальної. За легендою, перша хвиля наступу умовного противника зазнала поразки, потрапивши на мінні загородження. Своєю чергою оператори безпілотних літальних апаратів виявили в його тилу резерви, що намагаються здійснити марш з метою посилення передових загонів. Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання у районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій", - сказав Наєв.



Командувач об'єднаних сил ЗСУ наголосив, що українська розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, підпорядкованих Командуванню об'єднаних сил ЗСУ, щодня покращується навченість особового складу.

