Захід "позбавляє інші країни суверенітету та підкорює своїй волі", а Україна "не дає людям добровільно обрати напрям евакуації": РФ поширює нові фейки
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 8 вересня
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України у телеграмі.
Фейк: Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Україна проводить обов’язкову евакуацію населення з областей, що залишаються під її контролем. Буцімто людей позбавляють права вибору напряму евакуації та можливості залишитися, навіть якщо їм нічого не загрожує. Українців, які вирішують не їхати, "лякають покаранням за співпрацю з Росією".
Дезінформація: Президент РФ Володимир Путін заявив, що на зміну пандемії прийшла "санкційна лихоманка Заходу, його агресивні спроби нав’язати іншим країнам моделі поведінки, позбавити суверенітету та підкорити своїй волі"… За словами російського диктатора, Захід намагається зберегти вигідний лише йому світовий порядок.
Маніпуляція: Пропагандистські змі Росії повідомили, що голосування у Запорізькій та Херсонській областях окупанти не проводять, бо "не варто (так званий референдум, - ред.) штучно наближати, а потрібно орієнтуватися на листопад", оскільки це "зручно для мешканців, оскільки вони звикли голосувати на українських виборах наприкінці жовтня – це "фактор електоральної пам’яті".
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