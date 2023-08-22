Захід тільки тепер почав відкривати для себе українську культуру, – лавреат Шевченківської премії Назаренко
Захід лише після початку повномасштабної війни почав відкривати для себе українську культуру, тому для України зараз найбільш вдалий час, аби заявити про себе
Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив лавреат Шевченківської премії, літературознавець Михайло Назаренко.
"Фактично він (Захід, - ред.) тільки тепер почав відкривати для себе Україну. Скажімо, "Тіні забутих предків" Параджанова були на міжнародних фестивалях. Але саме тепер уперше в історії нашого кіно українську кінокласику покажуть в офіційній ретроспективній програмі кінофестивалю класу "А" – у Венеції... Тепер нам треба, користуючись риторикою та методологією постколоніальних студій, заявити про те, що нам не давали говорити на повний голос", - сказав він.
Літературознавець нагадав, що тривалий час українській культурі не давали вийти на міжнародну арену. Натомість у світі вивчали російську культуру.
"Нашу культуру не тільки знищували фізично, але й не давали їй виходити на міжнародну арену, міжнародний ринок, якщо завгодно. Тому є ситуація, коли поезія чи проза російського модернізму знана у світі, тоді як український модернізм майже невідомий. Це ненормальна ситуація", - сказав Назаренко.
"Тепер же така ситуація, коли ми можемо й маємо скористатися увагою до України. Щоб показати, що в нас є. А слава Богу, є – і чимало", - додав він.
- Церемонія вручення Шевченківської премії цьогоріч пройшла 20 серпня у Бородянці.
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