Захід тільки тепер почав відкривати для себе українську культуру, – лавреат Шевченківської премії Назаренко

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив лавреат Шевченківської премії, літературознавець Михайло Назаренко.

"Фактично він (Захід, - ред.) тільки тепер почав відкривати для себе Україну. Скажімо, "Тіні забутих предків" Параджанова були на міжнародних фестивалях. Але саме тепер уперше в історії нашого кіно українську кінокласику покажуть в офіційній ретроспективній програмі кінофестивалю класу "А" – у Венеції... Тепер нам треба, користуючись риторикою та методологією постколоніальних студій, заявити про те, що нам не давали говорити на повний голос", - сказав він.

Літературознавець нагадав, що тривалий час українській культурі не давали вийти на міжнародну арену. Натомість у світі вивчали російську культуру.

"Нашу культуру не тільки знищували фізично, але й не давали їй виходити на міжнародну арену, міжнародний ринок, якщо завгодно. Тому є ситуація, коли поезія чи проза російського модернізму знана у світі, тоді як український модернізм майже невідомий. Це ненормальна ситуація", - сказав Назаренко.

"Тепер же така ситуація, коли ми можемо й маємо скористатися увагою до України. Щоб показати, що в нас є. А слава Богу, є – і чимало", - додав він.