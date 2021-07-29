Законопроєкт про НБУ і закони щодо судової системи: Зеленський поговорив телефоном із директором-розпорядником МВФ Георгієвою

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



Зеленський подякував директору-розпоряднику Фонду за підтримку України під час пандемії



"Транш у $2,1 млрд, який ми одержали, допоміг нам підтримати людей, малий і середній бізнес, нашу медичну галузь у період декількох локдаунів", - сказав Зеленський.



Співрозмовники також обговорили виконання поточної програми МВФ stand-by, а саме - основних структурних маяків. Йшлося про два ключові законопроекти щодо посилення корпоративного управління в банках і закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.



Крім того, Зеленський і Георгієва обмінялися думками щодо реформ та інституційних змін в Україні, зокрема запуску ринку землі, реформи в галузі інфраструктури та ухваленого парламентом у першому читанні законопроекту про "деолігархізацію".



Зеленський наголосив, що тримає під особистим контролем проведення судової реформи.



Також співрозмовники обговорили законопроект про Національний банк України, що наразі розробляється за участі міжнародних партнерів і має бути розглянутий Верховною Радою восени, та ухвалення закону про НАБУ в другому читанні.



Окремо обговорили темпи відновлення української економіки, зокрема виконання держбюджету та показники економічного зростання.



Зеленський запросив Георгієву відвідати Україну та особисто обговорити подальші кроки продуктивної співпраці.



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