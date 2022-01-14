Закупили неякісне обладнання для української бронетанкової техніки: СБУ ліквідувала злочинну схему

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"За попередніми оцінками, викриття оборудки дозволило зберегти ефективність промислового виробництва вітчизняного озброєння і запобігти бюджетним збиткам на десятки мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.



Слідство встановило, що чиновник одного з оборонних підприємств і двоє представників комерційної структури Києва на початку 2019 року налагодили механізм незаконного одержання грошей на закупівлі деталей для виготовлення металевих конструкцій на бронетанковому заводі.



Так, посадовець держпідприємства сприяв укладенню договору з представниками афілійованої фірми на закупівлю запчастин. Замість сертифікованого обладнання ділки придбали продукцію сумнівної якості одного зі східноазійських виробників за штучно завищеними цінами.



Учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації, а отриманий "дохід" виводили у тінь через підконтрольну комерційну структуру.



Під час слідчих дій на держпідприємстві, офісах та за місцями проживання організаторів схеми у Києві та Житомирі правоохоронці виявили документи та печатки - їх ділки використовували у протиправній діяльності - а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.



Трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) КК України.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили схему встановлення вживаних деталей на бойовому техніку для ООС під виглядом нових.