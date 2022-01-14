Закупили неякісне обладнання для української бронетанкової техніки: СБУ ліквідувала злочинну схему
Контррозвідка СБУ ліквідувала схему закупівлі неякісного обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За попередніми оцінками, викриття оборудки дозволило зберегти ефективність промислового виробництва вітчизняного озброєння і запобігти бюджетним збиткам на десятки мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що чиновник одного з оборонних підприємств і двоє представників комерційної структури Києва на початку 2019 року налагодили механізм незаконного одержання грошей на закупівлі деталей для виготовлення металевих конструкцій на бронетанковому заводі.
Так, посадовець держпідприємства сприяв укладенню договору з представниками афілійованої фірми на закупівлю запчастин. Замість сертифікованого обладнання ділки придбали продукцію сумнівної якості одного зі східноазійських виробників за штучно завищеними цінами.
Учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації, а отриманий "дохід" виводили у тінь через підконтрольну комерційну структуру.
Під час слідчих дій на держпідприємстві, офісах та за місцями проживання організаторів схеми у Києві та Житомирі правоохоронці виявили документи та печатки - їх ділки використовували у протиправній діяльності - а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
Трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) КК України.
- Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили схему встановлення вживаних деталей на бойовому техніку для ООС під виглядом нових.
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