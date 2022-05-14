Залужний презентував карти із російськими воєнними злочинцями: ЗСУ запам'ятовуватимуть цілі, граючи у них
Головнокомандувач ЗСУ презентував гральні карти із зображеннями воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів
Про це він повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі", – розповідає Залужний.
За його словами, саме цю практику перейняли волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm разом із військовим керівництвом України. Випустили дві колоди карт.
"Спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою", – додає Головнокомандувач.
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