Замість того, щоб рятувати людей від енергетичної кризи, влада фабрикує справи за події 2014 року – Порошенко біля Офісу Генпрокурора

Про це біля Офісу Генпрокурора заявив лідер партії, п’ятий Президент Петро Порошенко. Разом з народними депутатами від «Європейської Солідарності» та «Голосу» Порошенко вимагав в ОГПУ зустрічі із генпрокуроркою Венедіктовою.



«В країні панує енергетична криза. В країні, як сьогодні повідомили ЗМІ, в 10 разів менше енергетичного вугілля на електричних станціях, ніж має бути. Мінімальний обсяг, який сьогодні мав бути, складає 2 мільйони 850 тисяч тон. Сьогодні 660 тисяч тон. Це означає, що країна на початок опалювального сезону залишається можливо без електрики», – наголосив Порошенко.



«Ситуація кардинально відрізняється від того, якою вона була в 2014 році. В той час, коли хлопчики з «95 Кварталу» танцювали на корпоративах перед сепаратистами в Горлівці, Україна, добровольці, волонтери, бійці Збройних сил боронили нашу землю. А Уряд і я як Президент вимушений був рятувати ситуацію в умовах, які їм і не снились», – говорить Петро Порошенко.



«Нехай їм хтось розповість, як робити операцію пораненому воїну, коли у всьому місті немає світла, під свічкою. Нехай їм розкажуть, як українські жінки народжували в ліфтах при відсутності світла. Це були віялові відключення в умовах тотальної блокади Російської Федерації», – нагадав п’ятий Президент.



«У листопаді 2014 року це питання було винесене на засідання РНБО, де були дані вичерпні доручення усім необхідним структурам, включно з Урядом, Мінпаливенерго, щоб забезпечити вугіллям і взяти його будь-де. У тому числі взяти вугілля в українських державних шахтах, які зареєстровані в Україні на звільненій території або в Києві. На яких працюють українські громадяни, де виплачується заробітна платня шахтарям, для того, щоб вони не померли з голоду або не взяли гвинтівку і не пішли за гроші Росії в найманці», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».



Він також нагадав, що з листопада 2014 року було припинене постачання електроенергії з Росії, тоді як Зеленський його поновив.



«З листопада 2015 року була припинена купівля російського газу, і з того часу ніхто вже не чув, що Україна краде газ. Одразу ж після окупації була відключена і закрита уся банківська система на окупованих територіях. Для того, щоб не дати змогу робити хакерські атаки, маніпулювати і красти українські гроші. Жодного відділення, принаймні такий був наказ РНБО, виконаний Нацбанком. І жодного рахунку не було відкрито. Хочу наголосити, що за спробу фабрикувати і фальсифікувати справи буде заплачена дуже велика ціна тими, хто це зараз робить», – застерігає п’ятий Президент.



«Чому за останні 2,5 роки на 3 млрд 100 млн доларів купили російського вугілля? І хіба це з вашої точки зору не є фінансування країни-агресора? Хіба не є фінансуванням окупованих територій і тероризму, коли кум Зеленського – голова «Укрексімбанку» – точно не без погодження із Зеленським – виділяє 60 мільйонів доларів підприємству, яке має відношення до вугільної галузі, яке працює на окупованій території? 60 мільйонів доларів державного банку», – обурився Порошенко.



«Ми рятували країну у 2014-2019 роках. Виплата пенсій, яка і зараз відбувається для 600 тисяч пенсіонерів, які проживають на окупованій території – це теж фінансування тероризму? Як і виплата зарплат людям, які тоді працювали на українських державних підприємствах, сплачували податки, ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб і могли прогодувати свою родину? Це зовсім не те, що ви зараз робите, співпрацюючи з Росією», – наголосив Порошенко.



«Про це ми зараз хотіли поговорити з Генеральною прокуроркою», – резюмує п’ятий Президент.