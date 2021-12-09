"Занурення у покер": міжнародний бренд GGPoker представив першого українського амбасадора
Це успішний гравець та популярний стрімер Денис SantaZzz Чуфарін
Добре відомий в ком’юніті професійний покерист – ще й професійний дайвер. Саме тому представлення Дениса відбулося у незвичний спосіб. Дайвінг і покер, дійсно, мають чимало спільного – зокрема, низку термінів. Відшукати паралелі та стати учасником численних конкурсів закликають на офіційних сторінках українського GGPoker в соцмережах.
Нагадаємо, що 11 серпня 2021 року міжнародний бренд GGPoker отримав ліцензію на діяльність в Україні (ТОВ "НСУС ЮА"). Серед переваг онлайн покер-руму - комфортна гра, технологічний софт, низка власних унікальних продуктів та велике ком'юніті гравців різних рівнів.
GG успішно співпрацює з зірками світової індустрії. Так представниками бренду є володар шести браслетів Світової серії покеру, “Гравець десятиліття” за версією GPI канадієць Даніель Негреану; легендарний американський покерист та актор Ден Білзерян; найкращий гравець Німеччини, якого називають “покерним вундеркіндом”, Федор Хольц.
Також GGPoker відомий завдяки проведенню наймасштабніших покерних турнірів. У 2020-тому за грандіозний онлайн-івент WSOP (Світова серія покеру) з призовими $27,5 млн покер-рум отримав відзнаку Книги рекордів Гіннеса.
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