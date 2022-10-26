Запорізька ОВА закликала жителів покинути Пологівський район

Про це повідомляє офіційний telegram-канал Запорізької ОВА.

"Через активні бойові дії, які відбуваються на території Пологівського району влада закликає людей терміново виїздити у більш спокійні та безпечні місця України. Так, наприклад, місто Оріхів внаслідок ворожих ракетних обстрілів зруйноване майже на 70%, в деяких населених пунктах району наразі залишається близько 20% жителів", - йдеться у зверненні до українців.

Мирне населення, яке досі залишається у зоні активних бойових дій має можливість виїхати на спеціальних евакуаційних автобусах або на власному транспорті.

Організацією виїзду та розробкою плану займаються керівники територіальних громад, а із записами людей на евакуацію допомагають місцеві волонтери.

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