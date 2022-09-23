Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас залишається завдання без вирішення – це протичовнова боротьба. І от зараз єдиний варіант, як знаходити й знищувати підводний човен противника, як я бачу, – підводні дрони. Тому, що це в сотні разів дешевше ніж будівництво підводних човнів, і тут треба зазначити, що під човни потрібні бази, набагато більша підготовка екіпажів, потрібне їх утримання. А утримання – це також велика сума. Дрони такі є, вони будуються в Європі, Азії, наприклад є компанії в Кореї, Італії, Румунії. Ринок напівзакритий, але, я думаю, що за необхідності доступ у ЗСУ до цього буде", - розповів Андрій Риженко.

Експерт Центру оборонних стратегій каже, що використання підводних і надводних безпілотників – це ідеальне рішення на даному етапі війни з Росією, адже вони не поступаються човнам в ефективності, а коштують набагато дешевше.

"Дрони надводні широко використовуються для протимінних дій. Я думаю, що це ідеальний варіант для нас, тому якщо ви поєднаєте дельту Дунаю з мисом Тарханкут у Криму, то все що буде на Півночі, це глибини до 50 метрів, це такий клондайк для мінної боротьби. Так дуже багато мін зараз і от для того, щоб їх нейтралізувати, потрібно буде багато цих засобів. І транчик коштує $50–100 млн, а дрони, які можуть робити практично теж саме, але не так далеко (далеко і не треба), коштують на кілька порядків менше. І такі системи також є на ринку. Тобто не потрібно фокусуватися на платформі", - розповів він.

Андрій Риженко вважає, що потрібно зважати на ресурс, який має країна. Після того, як Україні вдасться прикрити ближню зону від ворога, можна почати розмови про нарощування власних платформ із човнами, а поки обмежитися цілком доцільним варіантом у вигляді підводних і надводних безпілотних систем.

"Треба не забувати, що у нас системи базування, на жаль, немає, усі бази були в Криму. А за 8 років ми нічого так і не побудували, почали, але знаємо, що не побудували. А для підводних човнів і таких великих кораблів Очаків як пункт базування не підійде. Ми бачимо, що його зараз постійно обстрілюють. Завдання – це шукати спроможності для початкової позиції побудови оборони й вони мають відповідати тим ресурсам, які є. І виходячи з цього, я можу сказати, що дрони – це дуже гарний варіант для нас на теперішньому етапі. І вони дозволять виконати усі поставлені завдання. В тому числі нейтралізувати сили противника в районі Криму", - розповів капітан 1-го рангу запасу ЗСУ.

Станом на кінець доби, 22 вересня, у росіян 28 одиниць крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі.

23 вересня ОК "Південь" повідомило, що РФ суттєво збільшила кількість "калібрів" у Чорному морі.

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