Заступник помічника Блінкена на два тижні очолить посольство США в Києві

Про це повідомила пресслужба посольства у коментарі ZN.ua.

"Кент, який нині обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи і Євразії, прибуде до Києва наприкінці цього тижня, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного до кінця цього місяця. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернеться до України після двотижневої відпустки і розпочне виконання своїх обов'язків", - повідомили в посольстві.



Кент пропрацював в посольстві США в Києві дві каденції – останню у 2015-2018 роках на посаді заступника голови місії Сполучених Штатів. Кент вільно володіє українською і російською мовами, орієнтується у політичному та економічному житті України.