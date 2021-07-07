Заступник помічника Блінкена на два тижні очолить посольство США в Києві
Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент 2 тижні керуватиме посольством в Києві на період відпустки тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін
Про це повідомила пресслужба посольства у коментарі ZN.ua.
"Кент, який нині обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи і Євразії, прибуде до Києва наприкінці цього тижня, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного до кінця цього місяця. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернеться до України після двотижневої відпустки і розпочне виконання своїх обов'язків", - повідомили в посольстві.
Кент пропрацював в посольстві США в Києві дві каденції – останню у 2015-2018 роках на посаді заступника голови місії Сполучених Штатів. Кент вільно володіє українською і російською мовами, орієнтується у політичному та економічному житті України.
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