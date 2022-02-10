Затриманий при одержанні 20 тис. грн: у Києві викрили на хабарі одного з керівників підрозділу Національного університету оборони

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.



"10 лютого 2022 року старший офіцер був затриманий після одержання неправомірної вигоди на території Національного університету оборони ім. І. Черняховського слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва спецпрокуратури Центрального регіону за оперативного супроводження Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.



Грошові кошти в затриманого вилучено.



Зазначається, що йому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



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