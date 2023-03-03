Затримано мешканця Кривого Рогу, який оформив кредитів на понад 2 млн грн на зниклих безвісти бійців ЗСУ
Житель Кривого Рогу використав дані понад 20 зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ, аби оформити на них кредити. Отримані кошти він витратив на свої потреби
Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.
"За даними слідства, мешканець міста Кривий Ріг здобув особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Використовуючи електронно-обчислювальну техніку та дублікат сім-картки, підозрюваний оформив на ім’я військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків у терміналах. Знятими коштами розпорядився на особисті потреби", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що після першої вдалої спроби зловмисник аналогічним чином використав дані ще близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн гривень.
Під час обшуків у чоловіка знайшли мобільні телефони та сім-карти, гроші й гранату.
До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також потерпілі.
- Наприкінці лютого поліція затримала 37 учасників криворізького наркокартелю.
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