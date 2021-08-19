Збирав дані про українські розробки ракетних комплексів: агента ФСБ засудили до 8 років за державну зраду

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Слідство встановило, що на завдання ФСБ зловмисник планував отримати відомості щодо новітньої військової розробки - ракетного комплексу "Нептун". Для цього шпигун намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів ЗСУ.



Агента ФСБ затримали під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.



Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



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