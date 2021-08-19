Збирав дані про українські розробки ракетних комплексів: агента ФСБ засудили до 8 років за державну зраду
В Україні набрав сили судовий вирок агенту ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що на завдання ФСБ зловмисник планував отримати відомості щодо новітньої військової розробки - ракетного комплексу "Нептун". Для цього шпигун намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів ЗСУ.
Агента ФСБ затримали під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.
Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.49
- Актуальне
- Важливе