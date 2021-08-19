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Головна війна з Росією Збирав дані про українські розробки ракетних комплексів: агента ФСБ засудили до 8 років за державну зраду

Збирав дані про українські розробки ракетних комплексів: агента ФСБ засудили до 8 років за державну зраду

19 серпня, 2021 четвер
07:35

В Україні набрав сили судовий вирок агенту ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що на завдання ФСБ зловмисник планував отримати відомості щодо новітньої військової розробки - ракетного комплексу "Нептун". Для цього шпигун намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів ЗСУ.

Агента ФСБ затримали під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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СБУ
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