Збірна Англії з футболу забила 20 божевільних голів Латвії та встановила новий рекорд

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на статистичний портал Opta.



Вчора, 30 листопада, у рамках відбіркового раунду ЧС-2023 з футболу жіночі команди Англії та Латвії зіграли черговий матч. Британки провели божевільну зустріч та забили суперницям 20 голів.



У матчі три гравчині збірної Англії оформили по хет-трику, ще одна записала до свого активу покер. Наприкінці зустрічі арбітр зафіксував рахунок 20:0, який є рекордним серед матчів кваліфікації ЧС.







Раніше рекорд належав збірній Бельгії, яка минулого тижня розтрощила Вірменію з рахунком 19:0.

20-0 - England's women's team have beaten Latvia 20-0, recording their biggest ever victory in an official match (previously 13-0 vs Hungary in 2005). Over their two group matches against Latvia during qualification they have attempted 121 shots and faced none. Commanding. pic.twitter.com/w466Q7XbQl — OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2021