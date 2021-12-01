Збірна Англії з футболу забила 20 божевільних голів Латвії та встановила новий рекорд
Жіноча збірна Англії з футболу перемогла Латвію з рахунком 20:0 та встановила новий рекорд
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на статистичний портал Opta.
Вчора, 30 листопада, у рамках відбіркового раунду ЧС-2023 з футболу жіночі команди Англії та Латвії зіграли черговий матч. Британки провели божевільну зустріч та забили суперницям 20 голів.
У матчі три гравчині збірної Англії оформили по хет-трику, ще одна записала до свого активу покер. Наприкінці зустрічі арбітр зафіксував рахунок 20:0, який є рекордним серед матчів кваліфікації ЧС.
Раніше рекорд належав збірній Бельгії, яка минулого тижня розтрощила Вірменію з рахунком 19:0.
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