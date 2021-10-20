Зброя та військова техніка: які вітчизняні компанії в ТОПі за виручкою та часткою експорту в 2020-му році?

Фахівці YouControl за допомогою модулю "Аналіз ринків" дослідили діяльність підприємств та дізналися, які державні та приватні компанії зайняли лідируючі позиції за виручкою та часткою експорту в 2020 році.

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Обличчя української оборонки



У ТОП 10 компаній вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) за виручкою у 2020-му році входять дев’ять компаній саме державної форми власності. Беззаперечним лідером галузі і допоки недержавним підприємством є ПАТ "Мотор Січ" з виручкою у 11,4 млрд грн. (КМУ передбачено суди для захисту інтересів держави з питань, пов’язаних з приватизацією підприємства). На другому місці ДП "Антонов" ‒ 7,5 млрд грн. На третій позиції ДП "ДККБ "Луч" ‒ 3,8 млрд. П’ятірку лідерів замикають ДП "ЗМКБ "Прогрес" імені Академіка Івченка з виручкою у 2,1 млрд грн та ДП "ХКБМ імені Морозова" ‒ 1,4 млрд грн.

Топ 10 найбільших компаній ОПК за виручкою у 2020 році



ОПК без державного менеджменту

Під тиском зовнішньої військової агресії український ринок озброєння та військової техніки трансформується. Приватні компанії активно збільшують свою частку на ринку.

Беззаперечним лідером за виручкою у 2020 році серед приватних компаній ОПК є АТ "Мотор Січ" ‒ 11,4 млрд грн. Слідом за ним ‒ ПАТ "Завод Кузня на Рибальському" з майже мільярдною виручкою. Раніше підприємство належало п’ятому президенту України Петру Порошенку. Проте, станом на сьогодні входить у фінансово-промислову групу Сергія Тігіпка "ТАС". На третьому місці ПАТ "Фед", 873 млн грн. П’ятірку лідерів замикають ПАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика", з виручкою у 534 млн грн ТОВ "Укроп" ‒ 355 млн грн.

Топ 10 найбільших приватних компаній за виручкою у 2020 році



ТОП експортерів українського ОПК

Експортером №1 у 2020-му році стало ПАТ "Мотор Січ" ‒ 3,1-3,7 млрд грн. Беззаперечне лідерство обумовлюється спеціалізацією компанії ‒ виробництво повітряних і космічних апаратів. Таким чином поруч з виготовленням двигунів для військової авіації, підприємство задіяне також у ключових світових космічних програмах. Основними ринками збуту є Китай, ‒ до 65% експорту та Об'єднані Арабські Емірати ‒ до 10%. До 95% проданих товарів належать до категорії двигуни турбореактивні, турбогвинтові та iншi газові турбіни.

На другому місці приватна компанія ПАТ "Фед" з річним експортом у 106-158 млн грн. Географія експорту на більш ніж 90% зосереджена на Китаї. Інші 10% ділять між собою Франція, ОАЕ, Корея та Чехія. Більше 90% експорту компанії припадає на двигуни та силовi установки. Трійку лідерів замикає ТОВ "Суднобудівний завод "Океан" ‒ 100-150 млн грн експортної виручки. Вона походить від всього лише двох країн ‒ Нідерландів (60%) та Панами (40%). Всі міжнародні контракти компанії передбачають продаж суден, поромів, барж та інших плавучих засобів.

На четвертому та п’ятому місці ДП "ЗМКБ "Прогрес" імені Академіка Івченка ‒ 87-92 млн грн та ДП "ХКБМ імені Морозова" ‒ 72-83 млн грн. Перший до 95% експортної виручки отримує від контрактів з Туреччиною на поставку двигунів турбореактивних, турбогвинтових та iнших газових турбін. Другий ‒ від Кореї (60%), Італії (25%), Німеччини (10%) та США (5%). Основними експортними позиціями ДП "ХКБМ імені Морозова" є вироби з титану (60%), двигунів та силових установок (25%) та прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування (10%).

Топ 10 найбільших експортерів продукції ОПК у 2020 році

Для самостійного аналізу ринку з детальним переліком компаній за основним КВЕДом, регіоном розташування, датою реєстрації, виручкою, часткою експорту тощо можна скористатися інструментом YouControl "Аналіз ринків". Він допоможе виокремити конкретні підприємства по кожному з досліджуваних сегментів ОПК за обраними критеріями.



