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Зброя та військова техніка: які вітчизняні компанії в ТОПі за виручкою та часткою експорту в 2020-му році?

20 жовтня, 2021 середа
13:29
Новини ВПК

Збройна агресія проти України у 2014 році докорінно змінила країну. Як це вплинуло на вітчизняний ринок озброєння та військової техніки?

Фахівці YouControl за допомогою модулю "Аналіз ринків" дослідили діяльність підприємств та дізналися, які державні та приватні компанії зайняли лідируючі  позиції за виручкою та часткою експорту в 2020 році.

Повна версія дослідження

Обличчя української оборонки

У ТОП 10 компаній вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) за виручкою у 2020-му році входять дев’ять компаній саме державної форми власності. Беззаперечним лідером галузі і допоки недержавним підприємством є ПАТ "Мотор Січ" з виручкою у 11,4 млрд грн. (КМУ передбачено суди для захисту інтересів держави з питань, пов’язаних з приватизацією підприємства). На другому місці ДП "Антонов" ‒ 7,5 млрд грн. На третій позиції ДП "ДККБ "Луч" ‒ 3,8 млрд. П’ятірку лідерів замикають ДП "ЗМКБ "Прогрес" імені Академіка Івченка з виручкою у 2,1 млрд грн та ДП "ХКБМ імені Морозова" ‒ 1,4 млрд грн.

Топ 10 найбільших компаній ОПК за виручкою у 2020 році

ОПК без державного менеджменту

Під тиском зовнішньої військової агресії український ринок озброєння та військової техніки трансформується. Приватні компанії активно збільшують свою частку на ринку. 

Беззаперечним лідером за виручкою у 2020 році серед приватних компаній ОПК є АТ "Мотор Січ" ‒ 11,4 млрд грн. Слідом за ним ‒ ПАТ "Завод Кузня на Рибальському" з майже мільярдною виручкою. Раніше підприємство належало п’ятому президенту України Петру Порошенку. Проте, станом на сьогодні входить у фінансово-промислову групу Сергія Тігіпка "ТАС". На третьому місці ПАТ "Фед", 873 млн грн. П’ятірку лідерів замикають ПАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика", з виручкою у 534 млн грн ТОВ "Укроп" ‒ 355 млн грн. 

Топ 10 найбільших приватних компаній за виручкою у 2020 році

ТОП експортерів українського ОПК

Експортером №1 у 2020-му році стало ПАТ "Мотор Січ" ‒ 3,1-3,7 млрд грн. Беззаперечне лідерство обумовлюється спеціалізацією компанії ‒ виробництво повітряних і космічних апаратів. Таким чином поруч з виготовленням двигунів для військової авіації, підприємство задіяне також у ключових світових космічних програмах. Основними ринками збуту є Китай, ‒ до 65% експорту та Об'єднані Арабські Емірати ‒ до 10%. До 95% проданих товарів належать до категорії двигуни турбореактивні, турбогвинтові та iншi газові турбіни. 

На другому місці приватна компанія ПАТ "Фед" з річним експортом у 106-158 млн грн. Географія експорту на більш ніж 90% зосереджена на Китаї. Інші 10% ділять між собою Франція, ОАЕ, Корея та Чехія. Більше 90% експорту компанії припадає на двигуни та силовi установки. Трійку лідерів замикає ТОВ "Суднобудівний завод "Океан" ‒ 100-150 млн грн експортної виручки. Вона походить від всього лише двох країн ‒ Нідерландів (60%) та Панами (40%). Всі міжнародні контракти компанії передбачають продаж суден, поромів, барж та інших плавучих засобів.  

На четвертому та п’ятому місці ДП "ЗМКБ "Прогрес" імені Академіка Івченка ‒ 87-92 млн грн та ДП "ХКБМ імені Морозова" ‒ 72-83 млн грн. Перший до 95% експортної виручки отримує від контрактів з Туреччиною на поставку двигунів турбореактивних, турбогвинтових та iнших газових турбін. Другий ‒ від Кореї (60%), Італії (25%), Німеччини (10%) та США (5%). Основними експортними позиціями ДП "ХКБМ імені Морозова" є вироби з титану (60%), двигунів та силових установок (25%) та прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування (10%).

Топ 10 найбільших експортерів продукції ОПК у 2020 році

Для самостійного аналізу ринку з детальним переліком компаній за основним КВЕДом, регіоном розташування, датою реєстрації, виручкою, часткою експорту тощо можна скористатися  інструментом YouControl "Аналіз ринків". Він допоможе виокремити конкретні підприємства по кожному з досліджуваних сегментів ОПК за обраними критеріями.

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